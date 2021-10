Eloy Jiménez decidido a aportar a la defensa con los Medias Blancas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO – El dominicano Eloy Jiménez nunca ha querido servir de forma permanente como bateador designado de los White Sox.

Lo dijo claramente durante un SoxFest hace pocos años y ha mantenido esa posición desde entonces. La posición de los Medias Blancas para el jugador de 24 años ha sido básicamente que “demuestre” que pueda encargarse a tiempo completo del jardín izquierdo.

Y desde que Jiménez regresó de la lista de lesionados luego de recuperarse de un desgarre del pectoral izquierdo que sufrió mientras trataba sin éxito de robarse un jonrón en un juego de pretemporada, ha hecho básicamente eso–salvo uno o dos parpadeos.

“Básicamente, bien sea por lo que se habla a través de los medios, se le ha dicho que en algún momento terminará siendo un bateador designado a tiempo completo, pero él ha dicho que no va a dejar que eso pase”, le comentó a MLB.com el coach de primera base de los White Sox, Daryl Boston, quien trabaja con los jardineros. “Se está moviendo mejor. Ha estado bien. No me preocupo tanto como en el pasado cuando está en el terreno”.

Jiménez ganó un Bate de Plata de la Liga Americana en el 2020 y tiene una línea ofensiva de por vida de .271/.317/.510 en 953 visitas al plato, con 55 jonrones, 42 dobles y 157 empujadas. Jiménez es de esos toleteros que pueden cargar con un equipo cuando se enciende en el plato, o al menos, cambiar un partido en un turno. Por eso es tan importante darle tantos turnos sea posible durante el curso de cada encuentro.

Esa opción no estuvo siempre sobre la mesa para los Medias Blancas, ya que en muchas ocasiones Jiménez tenía que ser retirado por un reemplazo defensivo. Hubo un período de frustración y depresión para Jiménez luego de que sufriera la lesión que, de acuerdo al primer diagnóstico, lo dejaría fuera entre cinco y seis meses. Pero Jiménez trabajó fuerte desde el principio en la rehabilitación, poniéndose en la mejor forma de su carrera, por citar un clásico cliché de los entrenamientos, y se enfocó en su defensa durante la larga ausencia.

Sus OAA (Outs Sobre el Promedio, por sus siglas en inglés) durante lo poco que ha jugado en el 2021 están en +1, comparado con -4 el año pasado y -11 en el 2019, de acuerdo con Statcast. Su DRS (Carreras Defensivas Salvadas) es de +2, vs. -4 el año pasado y -10 en 2019. Rick Renteria, quien dirigiera a los Medias Blancas hasta la temporada pasada, creía que Jiménez tenía el potencial para ganarse algún día un Guante de Oro. Pero al menos hasta ahora, ciertamente ha mejorado.

“Mira, le pusimos un par de metas durante la rehabilitación, más allá de que sencillamente se recuperara”, le dijo a MLB.com el gerente general de Chicago, Rick Hahn. “Él quiere estar allí afuera cuando se haga el último out. Y le dijimos muy claramente que, si quieres hacer eso, vas a tener que trabajar en tu defensa y, en esa misma tónica, en tu cuerpo. Eso te va a ayudar a ser un mejor jugador defendiendo.

“Se merece todo el crédito. Fue capaz de colocarse no sólo en posición para estar de regreso a nivel de Grandes Ligas a pesar de una lesión tan catastrófica, sino también regresó en mejor forma, un jugador que claramente ha puesto el trabajo defensivamente y que sigue enfocándose en ese elemento de su juego”.

El manager Tony La Russa y el cuerpo de coaches del club suelen colocar a Jiménez bien profundo en el jardín izquierdo para evitar la posibilidad de que agarre mucha velocidad en un potencial choque con la pared, algo que había plagado al dominicano en el pasado. Boston también indicó que Jiménez está capturando más elevados durante las prácticas de bateo, siguiendo el ejemplo de destacados patrulleros como Adam Engel y Billy Hamilton.

“Yo le bateo todo el día, cada día, pero la mejor forma de mejorar es hacerlo durante las prácticas”, dijo Boston. “Te retas a ti mismo. Te mueves un poco más, ves a cuáles bolas puedes llegar y a cuáles no. Se te hace más fácil en el juego. Él ha sido capaz de hacer eso. Yo no tengo problemas con tener a Eloy jugando defensa. Vamos a necesitar que juegue algo en el jardín izquierdo en los playoffs. Está jugando con mucha más confianza de lo que vimos cuando llegó aquí por primera vez”.

“Se está moviendo muy bien”, continuó La Russa. “Lo vi un poco en los entrenamientos antes de la lesión y me impresionó lo bien que se movía para ser alguien tan grande. Tiene buenas manos y un brazo fuerte”.

