Elon Musk pierde más 13 millones de dólares en un día

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El patrimonio del fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, sufrió notables perdidas, luego de que las acciones del fabricante disminuyeran un 15.26%, quedando así sus bienes en 74.500 millones de dólares, tras la pérdida de 13.400 millones de dólares.

En ese sentido, el bajón ha hecho que el multimillonario caiga de su quinta posición en la lista de Forbes de las personas más ricas a nivel global hasta el séptimo puesto.

La caída se produce después de que el índice bursátil Dow Jones no incluyera al fabricante de vehículos eléctricos en el índice S&P 500, tomando por sorpresa a los inversores que habían apostado por su prominente entrada. Su lugar fue ocupado por el minorista en línea Etsy Inc., el fabricante de chips Teradyne Inc. y la empresa de tecnología médica Catalent Inc.

Sin embargo, es preciso destacar que la fortuna de Musk se ha cuadruplicado desde mediados de marzo, cuando ocupaba el puesto número 31 en la lista mundial de multimillonarios de Forbes, con un patrimonio neto de poco menos de 25.000 millones de dólares.