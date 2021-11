Elon Musk hace encuesta en Twitter para ver si apoyan que venda 10% de sus acciones en Tesla

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI, Elon Musk, está haciendo una encuesta en Twitter, con el fin de ver si la gente apoya que venda el 10% de sus acciones de Tesla.

“Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal, por lo que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?”, expresó Musk en la encuesta.

Aseguró que se abstendrá “a los resultados de esta encuesta, de cualquier forma que sea”.

Invitó a las personas que desean votar tener en cuenta que no recibe “un salario en efectivo ni un bono de ninguna parte. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar los impuestos personalmente es vendiendo acciones”.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021