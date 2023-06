Elly De La Cruz subido a Grandes Ligas por los Rojos

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI.- El campocorto dominicano Elly De La Cruz es uno de los prospectos más esperados de todo el béisbol, y la espera de los aficionados de los Rojos para verlo jugar en las Grandes Ligas ha terminado.

De la Cruz ya está aquí.

De la Cruz, de 21 años de edad y considerado el prospecto Nro. 1 de Cincinnati y el Nro. 4 en general por MLB Pipeline, fue subido el martes desde Triple-A Louisville y sumado de una vez al lineup de los Rojos para el juego contra los Dodgers como tercera base y cuarto bate.

De la Cruz batea .297/.398/.633 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 38 juegos con Louisville este año. Su temporada comenzó el 20 de abril, después de que el joven pasara un tiempo en la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva izquierda sufrida durante sus primeros entrenamientos con el equipo grande de Cincinnati.

The moment you've all been waiting for.

Powered by @PNCBank pic.twitter.com/WCsmGV7B2f

— Cincinnati Reds (@Reds) June 6, 2023