Elly de la Cruz impresiona en los Rojos de Cincinnati

EL NUEVO DIARIO, GOODYEAR, Arizona — Cuando era adolescente en la República Dominicana, el prospecto de los Rojos Elly de la Cruz no generó el tipo de interés que hubiese motivado a los escuchas a competir para ser el primero en firmarlo. Pero De la Cruz estuvo en el lugar indicado en el momento indicado para que alguien se fijara en él.

“Estaba en el programa donde practicaba en Dominicana, y un escucha de los Rojos vino a ver al otro campocorto que estaba [allí]. Me vieron porque yo también estaba jugando”, contó De la Cruz. “Al dia siguiente, vinieron y me dijeron, ‘Te queremos firmar’”.

De la Cruz firmó el 2 de julio de 2018 a sus 16 años por US$65,000 – una cifra muy por debajo de las grandes sumas que suelen recibir los prospectos torpederos en su país.

Ahora, a sus 20 años, De la Cruz definitivamente está llamando la atención. Está considerado el prospecto número 8 de Cincinnati por MLB Pipeline y se le considera un talento de cinco herramientas.

“Tiene seis, porque es ambidiestro”, señaló el ex jardinero de los Rojos, Eric Davis, asistente especial del gerente general de Cincinnati enfocándose en el rendimiento de los jugadores. “Es distinto. Es raro cuando ves muchachos así. A veces, hablas de seis herramientas en un comentario deseoso. Pero los suyos son legítimos. Esperas que las lesiones y esas cosas no lo obstaculicen, porque su mentalidad y su habilidad de quedar competir es mayor que las de muchos muchachos de su edad”.

De la Cruz, quien oficialmente mide 6 pies y 2 pulgadas y pesa 150 libres, parece haber subir de peso, y a la vez sus destrezas de bateo y fildeo han mejorado. Luego de firmar, De la Cruz jugó en una liga informal creada para adolescentes antes de que sean elegibles para la Liga de Verano Dominicano. Ahí fue que entendió que en entrenamiento para fortalecer el cuerpo sería bien importante para su carrera”.

“Apenas podía sacar la bola del infield. Tenía solamente un jonrón”, dijo.

Cuando el béisbol se detuvo en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19, De la Cruz siguió entrenando en casa y se concentró en fortalecer su cuero. La temporada del 2021 fue su primera jugando en Estados Unidos, y entendió que su esfuerzo le estaba rindiendo dividendos.

“Cuando llegué aquí en la primavera extendido, me di de cuenta de que era el mejor”, dijo De la Cruz.

En 11 juegos en la Liga de Complejos de Arizona, De la Cruz bateó .400 con un OPS de 1.235 y tres jonrones. Luego fue ascendido a Clase A Baja Daytona, donde bateó .269/.305/.477 con cinco jonrones, 12 dobles siete triples y 29 remolcadas en 50 partidos. Negoció 10 boletos, pero se ponchó 65 veces en 210 visitas al plato.

De la Cruz estuvo entre los prospectos invitados al campamento anual de los Rojos para jugadores de liga menor. El quisqueyano está consciente de que es otra oportunidad para dejar una buena impresión mientras lucha por seguir escalando en el sistema de Cincinnati.

“Este campamento realmente me está ayudando a evolucionar”, dijo De la Cruz. “Mayormente, he aprendido lo importantes que son todos los ejercicios que estoy haciendo en el gimnasio y que la fortaleza y el acondicionamiento es por mí y cómo eso me va a ayudar a evitar las lesiones”.

Está por verse si De la Cruz empieza la temporada del 2022 en Daytona o si es ascendido a Clase A Alta Dayton, porque los Rojos tienen a varios prospectos para las paradas cortas en su sistema. Aunque ahora tiene la corpulencia que le permitirá trasladarse a la tercera base, donde disputó 35 juegos el año pasado, no es su preferencia; quiere quedarse en el campocorto.

Como el prospecto cubano José Barrero, quien hizo su debut de Grandes Ligas en el 2020 y competirá por un puesto en el 2022, De la Cruz podría avanzar rápidamente y montar un espectáculo.

“A cualquier nivel que vaya, va a competir”, dijo Davis. “Sabrán quien es en cualquier nivel en el que se encuentre”.

