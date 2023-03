Elly de la Cruz espera su oportunidad con los Rojos de Cincinnati

EL NUEVO DIARIO, GOODYEAR, ARIZONA.- Entre todas las joyas que utiliza el prospecto dominicano de los Rojos, Elly de la Cruz, está un medallón que tiene una foto de su familia.

“Es porque lo hago por ellos. Lo hago por mi gente”, dijo De la Cruz a MLB.com.

En medio de todo está la mamá del campocorto, Carmen.

“Realmente, aparte del béisbol, todo se centra en mi familia y mi madre”, comentó De la Cruz. “Ellos me inspiraron a ser la persona que soy hoy”.

Cruz, décimo mejor prospecto del béisbol, según MLB Pipeline, fue parte de los jugadores que enviaron los Rojos a Triple-A Louisville de cara al comienzo de la temporada regular. Aunque tuvo destellos del talento que lo convierten en un cotizado prospecto, también dejó claro que aún necesita pulir un par de aspectos.

En 12 juegos, De la Cruz se fue de 25-5 (.200) con un jonrón, dos triples y cinco remolcadas. También se ponchó nueve veces y recibió dos boletos.

De la Cruz, un talento de cinco herramientas, bateó .304 con OPS de .945, 28 jonrones y 47 bases robadas en 120 encuentros entre Clase-A Fuerte Dayton y Doble-A Chattanooga el año pasado.

El cubano José Barrero y Kevin Newman comenzarán turnándose el campo corto de los Rojos en el comienzo de la temporada, pero De La Cruz estará esperando por su momento, mientras continúa con su desarrollo.

A comienzos de semana, De la Cruz habló con MLB.com y estas fueron algunas de los temas que trató:

¿Qué te pidieron trabajar cuando fuiste bajado?

“No mucho, sólo que debería seguir trabajando con consistencia, que de esa manera es que iba a subir”, mencionó De La Cruz.

Sobre lo que disfruta jugando béisbol:

“Desde que soy un niño, siempre he amado jugar esto”, comentó. “Desde que [lo hacía] en la calle, jugábamos con una pelota de tenis o con otro tipos de bolas. Desde que cogí una pelota, siempre me gustó. El baloncesto también fue una gran pasión, incluso antes que el béisbol. Pero el béisbol es mi deporte”.

“Cuando cruzo las líneas [del terreno] y defiendo mi posición, me siento en casa”.

¿Vestirías el número 44 cuando seas ascendido a las Mayores?

Aunque muchos jugadores han vestido el Nro. 44 a lo largo de los años, está muy asociado al expatrullero de los Rojos Eric Davis. El manager de clubhouse, Rick Stowe, tuvo eso en mente cuando le asignó ese número a De La Cruz, quien ha trabajado junto a Davis en las menores y en los campamentos.

“Tengo mucha admiración”, confesó De la Cruz sobre Davis. “Sólo estar ante su presencia es increíble. Me ha dado muchos consejos, especialmente cuando estoy robando bases. Me ha dado muchas sugerencias para que no me sorprendan”.

