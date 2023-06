Elly De La Cruz: «Cuando estoy en base, voy a ser capaz de anotar»

SAN LUIS – Otro día, otra jornada impresionante para Elly De la Cruz.

El fenómeno dominicano de 21 años, quien vio acción en apenas su sexto juego en la Gran Carpa, conectó un par de imparables, negoció dos bases por bolas, produjo una carrera y anotó dos más para guiar a los Rojos a una victoria por 4-3 sobre los Cardenales en Busch Stadium el domingo.

Pero fue su velocidad de sprint élite hacia el plato en la carrera decisiva del partido en la octava la juagada que coronó una semana de ensueño para De la Cruz.

Tras recibir boleto gratis, el quisqueyano avanzó a segunda base mediante un roletazo y a la antesala tras un pásbol. Luego anotó con un roletazo con el cuadro interior hacia adentro, venciendo apenas el tiro de Paul DeJong al venezolano Willson Contreras en el plato para romper el empate. De la Cruz alcanzó una velocidad de sprint de 29 pies por segundo en la jugada de acuerdo con Statcast.

“Sé que cuando ellos no desean lanzarme, eso me da una oportunidad para contribuir cuando estoy en las bases”, manifestó De la Cruz. “Entonces, existe una buena oportunidad de que cuando estoy en base, voy a ser capaz de anotar, entonces, siempre busco que eso suceda”.

Los instintos del piloto de los Rojos, David Bell, lo llevarían a frenar al corredor en esa situación, pero no con De la Cruz.

“Te estás arriesgando ahí y no puedes esperar para ver qué tan rápido se conectó ese batazo”, explicó Bell. “Sí, creo que mis instintos me dicen eso, pero no en esa situación. Sabía que teníamos una oportunidad debido a su gran velocidad”.

¡Volando bajito! 💨💨💨 ¿Qué no puede hacer Elly De La Cruz? 😎 pic.twitter.com/yo443xBIPU — LasMayores (@LasMayores) June 10, 2023

Los Cardenales obtuvieron el resultado que estaban buscando en esa situación cuando Tyler Stephenson conectó un roletazo duro en dirección a DeJong, quien fildeó la bola limpiamente. Y aunque Contreras soltó la pelota, pareció que De la Cruz pudo esquivar el guante del receptor.

“Me di la vuelta y vi que marcaron safe y dije, ‘¿Qué?’”, recordó Stephenson. “Es un muchacho con un talento increíble”.

De la Cruz utilizó sus piernas para embasarse en la primera entrada con un roletazo de rutina que convirtió en un sencillo dentro del cuadro. Luego, en el tercer episodio, mandó una curva de 72 millas por hora de Adam Wainwright al jardín central para un sencillo productor y de esa manera empató la pizarra a 2. La bola salió del bate a 109.4 mph.

De la Cruz negoció un boleto ante Wainwright en el sexto episodio, de una vez se robó la segunda base para sumar tres estafadas en igual número de intentos y anotó con el sencillo de Stephenson para empatar el juego a 3.

“Este fue mi primer vistazo y para muchos de nosotros, los primeros vistazos, de lo que es capaz de hacer”, dijo Stephenson acerca del quisqueyano. “Siempre lo escuchas en los entrenamientos con todos los muchachos de liga menor. De hecho, estaba hablando sobre eso con [Andrew] Abbott en la banca, obviamente hablando de la jugada en la que anotó, y dijo, ‘Oh sí, es un martes como cualquiera’. … Es bastante asombroso”.

De la Cruz batea de 12-8 cuando ha puesto la bola en juego en el inicio de su carrera. Aunque se ha ponchado 10 veces, ha recibido cinco bases por bolas.

“Su velocidad es increíble, y te da más incentivo para poner la bola en juego”, dijo Bell. “No va a acortar su swing o sacrificar nada para poner la bola en juego, pero cuando pone la pelota en juego, tiene la habilidad para llegar quieto y en cualquier momento eso puede resultar en una carrera”.

Relacionado