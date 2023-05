Elly De La Cruz corona otra semana estelar en liga menor de los Rojos

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI.- ¿Recuerdan el junio pasado cuando llamaron al campocorto de los Pirates, Oneil Cruz, y pareció romper un récord de Statcast en cada juego que jugó?

Bueno, esta temporada en Triple-A, el mejor prospecto de los Reds , Elly De La Cruz, ha continuado donde lo dejó Oneil.

De La Cruz registró tres hits a más de 116 mph , el 9 de mayo, una hazaña que ningún equipo de la MLB, y mucho menos un jugador, ha logrado jamás, hizo un lanzamiento de 99.2 mph a través del diamante el 6 de mayo, y el viernes, Sam Dykstra de Pipeline escribió un artículo sobre el prospecto general No. 4 según MLB Pipeline siendo el «jugador más eléctrico en las ligas menores» en este momento.

De La Cruz pareció tomarse en serio el último artículo, porque dos días después volvió a su forma electrizante, al conectar un imponente jonrón de 465 pies en la derrota de Triple-A Louisville por 3-2 ante Jacksonville.

El moonshot fue solo la última entrada en la larga lista de momentos alucinantes del joven de 21 años este mes.

Bateando desde el lado derecho contra el zurdo Enmanuel De Jesus en la cuarta entrada, De La Cruz perforó un tater al jardín izquierdo-central, fuera del Louisville Slugger Field y hacia la calle. El jonrón salió del bate a una velocidad de salida de 114,4 mph.

En su siguiente turno al bate, esta vez contra el relevista zurdo Jefry Yan, el campocorto de 6 pies y 5 pulgadas conectó un doble al jardín izquierdo y terminó con 2 de 5 para una línea de corte de .281/.374/.962 en 27 juegos.

Los jonrones de cinta métrica y los dobles de línea se han convertido en una rutina para el nativo de República Dominicana durante el último año y medio. La diferencia esta temporada ha sido su ojo en el plato.

Al recortar .329/.443/.685 este mes, De La Cruz está promocionando una tasa K de 21.8 por ciento, significativamente más baja que su tasa K de 30.8 por ciento la temporada pasada.

«Realmente, son todas las bolas rompientes en la tierra», le dijo a Dykstra el jueves. “Ahora he aprendido que me van a lanzar esos lanzamientos, y ya no voy a hacerles swing”.

Las mejores decisiones de swing de De La Cruz han llevado a 13 extrabases, incluidos seis balones largos en 18 juegos este mes. Una promoción de Grandes Ligas puede ser pronto para el “jugador más eléctrico de las Menores”. Hasta entonces, seguramente tendrá muchos más momentos de Statcast con los Bats.

