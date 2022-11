“Ellos son”, una súper banda que enaltece el Fusón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con el apoyo y la representación de la empresa Big Show Pro, dirigida por el reconocido empresario Nestor Caro, la industria musical ve nacer la agrupación Ellos Son, una súper banda latina que apuesta a conquistar los corazones de la multitud a ritmo del más contagioso sonido del Caribe: el FUSÓN.

A decir de sus integrantes, la propuesta es una fantástica mezcla de los diversos colores que ofrece la variada música tropical afroantillana.

Ellos Son está conformada por virtuosos músicos dominicanos, entre los que se destacan su director, el gran guitarrista Ivan Carbuccia, quien le imprime la originalidad de la creación de este importante género musical latino.

Además, figuras como el gran músico, cantante y arreglista Carlos Mario Echenique, y la voz privilegiada de Rene Geraldino, que dejará el mejor de los sabores a todos los adeptos que disfruten de un show incomparable repleto de energía y calidad musical.

Para Ellos Son es fundamental reconocer y emular la ardua labor y trayectoria musical que desarrollaron por el género fusón grandes artistas, como el inolvidable artista Fernando Echavarría y la Familia Andre, Pachy Carrasco, Chichi Peralta, Jandy Feliz, Victor Victor, Cesar Nanum, entre otros.

Por igual tendrá dentro de su repertorio una fina selección de los merengues tradicionales más emblemáticos de la cultura dominicana, acompañados por igual de una selección de boleros románticos.

“Esperamos que disfruten de una puesta en escena de alto nivel que seguro los dejará altamente complacidos. ¡Que viva el Fusón estandarte de la buena música de la República Dominicana!”, expresó la Banda en un comunicado.

Para contrataciones se pueden comunicar al número 809 893-7117 y por igual en nuestras redes sociales: @ellos.sonrd.

Palabras de los gestores del proyecto

Nestor Caro

Esta idea nace de ese gran evento que hicimos en la Fortaleza Ozama de la Zona Colonial. Hicimos este evento, donde ocho mil personas disfrutaron de buena música… Así como a mucha gente que le encanta la música urbana, así hay que le encanta la música de raíz: el son, el merengue.

La República Dominicana también van a encontrar merengue clásico, un buen bolero, más adelante una buena bachata. La idea es que para cualquier actividad tales como grandes eventos, bodas, encuentro familiar, esta banda está disponible. Ustedes la contratan y, además, así ayudan a las familias de estos muchachos.

Es importante agradecer a Carlos, que le expresé mi manera de ver este proyecto; abiertamente me dijo que sí, que él creía en este proyecto. Ya tenemos varios meses trabajando en esto con muchos ensayos. Esto no es un conjunto, esto no es más que un junte de grandes músicos, con las ideas determinadas, cada uno aporta su talento.

Carlos Mario Echenique

Hace unos meses me comentó de una idea, me topé con este apoyo, por eso creo que el proyecto fluyó, porque los dos teníamos el mismo concepto.

Iván Carbuccia

Cuando me llama Nestor para este proyecto, me puse muy contento, además, lo que significa este proyecto, tratar de hacer música que realmente se pueda oír, bailar, y la vez reencontrarme con mis hermanos músico. Me siento muy complacido de cómo están fluyendo las cosas.

René Geraldino

Para mí es un reto y un compromiso que descanse sobre mi las interpretaciones de canciones de tantas personas desde hace muchísimos años yo admiro, desde antes de pertenecer al grupo. Dios me dio la oportunidad de ser parte de este gripo. Gracias a todos, espero que lo disfruten.

