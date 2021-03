Elliot Page se convierte en el primer hombre transgénero en posar para la portada de Time

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor estadounidense, Elliot Page, se convirtió en el primer hombre transgénero en posar para la portada de la revista Time, luego de que hace tres meses anunciara a través de sus perfiles de redes sociales, que se declaraba trans.

Durante la larga entrevista que aparece en la revista, Elliot cuenta parte de su infancia y cómo fue que comenzó a transformar su vida. Además, de todo lo que ha significado para él poder vivir esta etapa de pandemia.

“Me sentí como un niño. Quería ser un niño. Le pregunté a mi mamá si podría serlo algún día”, dijo Elliot a Time sobre su infancia.

“Me convertí en actor profesional a la edad de diez años”, continuó Elliot, diciendo que su trayectoria profesional significaba que tenía que dejarse crecer el cabello nuevamente para “verse de cierta manera”, pero que “nunca me reconocí” y que durante mucho tiempo “no pude ni mirar una foto de mí mismo”.

A través de su cuenta de Twitter, compartió la portada de la revista donde aparece y acompañó la imagen junto a un mensaje en el que comenta su preocupación por la generación de jóvenes trans “que debemos proteger”.

With deep respect for those who came before me, gratitude for those who have supported me & great concern for the generation of trans youth we must all protect, please join me and decry anti-trans legislation, hate & discrimination in all its forms. pic.twitter.com/5yr8TYywTn

