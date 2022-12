Ellen DeGeneres tras la muerte de DJ ‘Twitch’: “Tengo el corazón roto”

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN NOVEDADES. – Stephen “tWitch” Boss, conocido por ser el DJ bailarín del programa de Ellen DeGeneres en la televisión estadounidense, fue encontrado sin vida en un motel de Los Ángeles, en California.

La esposa de Boss, quien tenía 40 años, le dijo a la revista People que él era “la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fanáticos”.

Boss se convirtió en una parte integral del programa de Ellen DeGeneres desde 2014 hasta que este dejó de emitirse en mayo de este año.

DeGeneres dijo este miércoles que está “desconsolada” por la noticia.

“Tengo el corazón roto. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, escribió la presentadora de televisión en un mensaje en Twitter.

No encontraron nada sospechoso en la escena y todo indica que se trataría de un suicidio.

Al trascender la noticia, se sucedieron múltiples reacciones en redes sociales. El cantante Justin Timberlake escribió en Twitter:

“Es desgarrador escuchar que alguien que trajo tanta alegría sufría tanto a puerta cerrada. Conozco a tWitch desde hace más de 20 años por la comunidad de baile: siempre iluminaba todo. Nunca sabes por lo que alguien está pasando realmente”.

Una larga carrera

Después de aparecer como bailarín en películas como Blades of Glory y Hairspray, Boss saltó a la fama por primera vez como finalista del programa So You Think You Can Dance en 2008.

Uno de sus bailes fue nominado al Emmy a la mejor coreografía y luego regresó al programa como juez.

El animador nacido en Alabama pasó a trabajar como actor, apareciendo en la serie de películas Step Up y luego en Magic Mike XXL, y también se convirtió en productor ejecutivo en The Ellen Show en 2020.

Antes de que terminara el programa en mayo, DeGeneres lo sorprendió con un tributo especial: “Hace más de una década, conocí a alguien que cambió mi vida y nuestro programa… Y estoy hablando de ti, tWitch”.

“Te amo tanto”, le dijo ella, señalando cómo “siempre me haces sonreír y reír” con un baile o una canción.

Boss, emocionado, respondió: “Te amo y también amo a la familia que hemos ganado, y algo que siempre recordaré es que me diste un lugar donde puedo ser yo mismo.

El actor Dwayne “The Rock” Johnson instó a la familia a “mantenerse fuerte”, publicando en redes que “lamentaba mucho escuchar estas noticias desgarradoras”.

“He perdido muchos amigos en la lucha”, dijo. “Nunca se sabe lo que está pasando en la mente de alguien”.