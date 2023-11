Elizabeth Mena entiende el empoderamiento de la mujer no es cuestión de cuotas, sino de involucramiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, consideró que el empoderamiento femenino no es cuestión de espacios o cuotas, sino de que menudo son las propias mujeres quienes se limitan y se imponen obstáculos en su camino hacia el éxito.

“Yo soy de las que digo que las mujeres somos las que no ponemos los techos de cristal, existen en muchos sitios, pero en otros somos nosotros mismos que nos ponemos los límites y hay veces que también nuestros principios y valores los ponemos en juego”, comentó.

Apegada religiosamente a la meritocracia, esta fémina, que posee más de 25 años de experiencia en la asesoría legal de empresas locales e internacionales, abogó porque sean las mujeres quienes eliminen los obstáculos que ellas mismas se crean.

“Esto es un tema del involucramiento que tiene la mujer, no es un tema de que tienen que darnos el espacio o las cuotas y demás, es un tema de que la mujer se va relegando en el proceso”, acotó.

Mena, que en su larga trayectoria liderando diversas empresas, instituciones y gremios ha tenido que hacer frente a muchas trabas, recordó a las féminas la dignidad que poseen y que el impacto del trabajo que realizan en materia de género tiene un impacto en las futuras generaciones.

“Recuerdo en un momento, hace unos años, cuando trabajaba en una firma de abogados, que un cliente en particular dijo que no quería trabajar con mujeres, entonces el trabajo lo hacíamos las mujeres y el hombre era el que lo presentaba. Son situaciones que se van presentando y que día a día yo he tenido que ir trabajando, y creo que algo importante es nunca olvidar que uno tiene dignidad”, agregó.

Sabotaje

Sin ignorar situaciones como la citada, Elizabeth Mena es de las que considera que regularmente son las féminas, quienes se sabotean, porque a diferencia de los hombres, a las mujeres les cuesta mucho entender lo que valen, porque están sumergidas en una lucha interna para demostrar que sí pueden.

En ese sentido, consideró que es probable que el miedo que algunas mujeres sienten al atreverse a asumir roles de alto perfil, o la percepción de que no pueden equilibrar las responsabilidades familiares con una carrera exitosa, podría estar generando una disminución del liderazgo femenino dentro de diversos espectros.

“Muchas dicen: no, no me atrevo, no lo hago por un tema de que tienen miedo, por el mismo hecho de ser mujer, otras también dice: no sé manejar el balance familiar, el trabajo y meterse en estos mundos que de verdad que consumen mucho tiempo y tienes que tener mucho sacrificio”, narró.

Estigma

Durante un diálogo con la abogada Julia Muñiz, Mena sostuvo que el liderazgo femenino aún sigue matizado por los estigmas sociales,

“Si tú eres una mujer con carácter, eres conflictiva, eres una persona con un temperamento muy difícil con el que no se puede trabajar. Si llegas muy linda a un lugar, estás buscando marido, es un de todo”, precisó.

La Saga es una serie de programas especiales realizada por El Nuevo Diario, bajo la conducción de la comunicadora Julia Muñiz Subervi, que en su primera etapa fue dedicada a explorar el ámbito educativo, y en la segunda a destacar a «mujeres de éxito» de República Dominicana. En su quinta emisión contó con el patrocinio de Humano Seguros y Banreservas, Constructora Arpels y la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

(Ver programa).