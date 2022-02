Elizabeth Liven Reyes, “Buloyita”: Una vida marcada por el amor al carnaval

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un 27 de febrero nació en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, Elizabeth Liven Reyes, y parece una mera casualidad que llegara al mundo en esta fecha; sin embargo, el destino ya había determinado para su vida un propósito especial, pues desde niña empezó a mostrar interés por las fiestas patrias y del carnaval, como si llevara en su ADN el amor por la dominicanidad.

“Siempre le pedía a mis padres que de regalo de cumpleaños no me compraran nada, sino que simplemente me pintaran de gitana o de indígena y me llevaran a ver el desfile de carnaval y el desfile de los militares”, aseguró la carnavalera.

Varias décadas después, el Ministerio de Cultura le ha otorgado el Premio Felipe Abreu 2022, en reconocimiento a su labor como propulsora del carnaval dominicano, con su pintoresco y popular personaje “Buloyita”.

El Premio Felipe Abreu es la máxima distinción que se otorga a un carnavalero por su trayectoria y méritos en el ámbito del carnaval. Este año incluyó la dotación de ciento cincuenta mil pesos y un certificado acreditativo del galardón obtenido.

La institución le hizo entrega de este premio a Liven Reyes en agradecimiento al inigualable tesón con el que desde niña se ha vinculado con el colorido y la alegría de la mayor fiesta cultural de los dominicanos.

La carnavalera recibió este reconocimiento en un acto celebrado en el Centro Cultural T3 de Sabana Perdida que estuvo presidido por la ministra de Cultura, Milagros Germán.

Al recibir el galardón, Elizabeth Liven Reyes no pudo contener la emoción, lo que desató los aplausos por parte de un público que coreaba su popular frase: “Y ahora é”.

“Estoy sin palabras. Gracias al Ministerio de Cultura por confiar en mí. Esto lo hago por esos jóvenes y ahora es que voy por más”, expresó la carnavalera muy conmovida.

Su trayectoria

Liven Reyes es la presidenta de la comparsa Las Buloyitas, de Santo Domingo Norte. Su historia con este grupo comenzó tras alzarse con el primer lugar en la categoría individual en el Desfile de Carnaval de Santo Domingo Norte celebrado en el año 2002.

Desde entonces, Elizabeth ha sido la ganadora, junto a dicha agrupación, de numerosos galardones nacionales y barriales en desfiles de carnaval. Entre ellos, el Premio Nacional del Carnaval Infantil desde su inicio, en 2012, hasta 2019, en el que siempre obtuvo el primer lugar en la categoría histórica.

Otro de los lauros conseguidos es el tercer lugar en la categoría tradicional, también con Las Buloyitas, en el Desfile Nacional de Carnaval 2006. De la misma manera, ha sido ganadora del primer lugar en la categoría histórica en los carnavales de Los Alcarrizos, Pantoja, Herrera, Guerra, Haina, San Cristóbal y San Luis.

Esta agrupación ha sido invitada a participar en los carnavales municipales de Barahona, Azua, Cabral, El Seibo, Bayaguana, Fantino, Cotuí, Santiago, Bonao, Hato Mayor y Yamasá, en los que se le ha tributado un reconocimiento a su trayectoria, durante la cual siempre ha exhibido el colorido, la creatividad y la alegría propios del carnaval dominicano.

