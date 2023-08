Elisa Pérez será inmortalizada en la Clase 2023 Salón de la Fama San Pedro Macorís

Es considerada la mejor atleta de salto triple y largo en la historia del atletismo dominicano



SAN PEDRO DE MACORIS. El Salón de la Fama de Deportistas Petromacorisanos anunció la elección de Elisa Pérez como una nueva inmortal.



La institución dijo que Pérez será exaltada en el Ceremonial de la Clase 2023, programado para celebrarse el domingo 10 de septiembre.



Se trata de una de las mejores exponentes del atletismo nacional en la especialidad de salto largo y salto triple.



Será inmortalizada junto al primer elegido, el ex pesista Robert Reyes Ramírez, en el ceremonial número 13 de los Deportistas Petromacorisanos que se realizará a partir de las 10:00 de la mañana en el auditorio Francisco Comarazamy, de la Alcaldía Municipal.



Reymundo Gantier, presidente del Salón de la Fala del Deportista Petromacorisano, recordó que siete personalidades, entre ex atletas y propulsores, serán exaltados este año.



Elisa Pérez Doce nació en Hato Mayor, el 3 de septiembre de 1972, pero hizo carrera deportiva en San Pedro de Macorís, donde sus padres se establecieron cuando ella tenía seis años.



Es considerada como la mejor saltadora dominicana, en sus dos modalidades (salto de longitud y triple salto) de la década del 90 y una de las mejores de nuestra historia.



La Canguro, como le llamaban sus compañeros, fue una atleta de alto rendimiento por espacio de 20 años, tras iniciar su trajinar como juvenil en 1985.



Se involucró en el deporte de la mano del también inmortal Luciano Álvarez. En sus primeros años solo competía en las carreras de ruta o maratones que se organizaban en las fiestas patronales de SPM y en los demás pueblos de la región este.



Luego pasa a la mano del profesor Héctor Báez (Chilito), quien la introdujo en los eventos de velocidad como los 400, 800 y 1500 metros, además del salto de longitud.



Durante tres años se aleja del atletismo (1991 -1993) hasta que el profesor Ney Jorge Ortega Valdez (El Chino) la recluta para competir en los Juegos Deportivos Militares, representando a la Policía Nacional.



Con Ortega aprende el evento de triple salto y a partir del 1995 compite exclusivamente en los saltos horizontales y los 100 metros planos, siendo esta una sabia decisión, pues gracias a los éxitos obtenidos en estas modalidades del atletismo, su nombre aparece entre las atletas más destacadas en el salto de longitud.



Entre los principales logros obtenidos por Elisa Pérez Doce figuran sus galardones como la Atleta del Año en 1995, 1996 y 1997, elegida por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).



Obtuvo el récord nacional del salto en longitud con 6.28 metros, desde el 27 de junio de 1997 hasta el 5 de agosto del 2003.



De igual manera hizo con el récord nacional de triple salto con 13.09 metros desde el 18 de junio del 2000 hasta el 06 de diciembre del 2002.



Implantó el récord nacional juvenil Sub20 de salto en longitud, con 5.60 metros desde el 15 de diciembre hasta el 14 de julio del 2000.



Fue miembro de la selección nacional por más de 15 años, representando al país en alrededor de 12 eventos internacionales, desde torneos regionales y Juegos Centroamericanos y del Caribe, hasta Campeonatos Mundiales.



Obtuvo 10 medallas internacionales y en los Juegos Deportivos Nacionales, mientras en los campeonatos nacionales de atletismo conquistó 11 medallas.



A nivel de los Juegos Militares recopiló 23 medallas, 8 de oro en el salto de longitud; la misma cantidad en el relevo 4X100m (incluidas 4 de oro); 6 títulos en el triple salto y una medalla de oro en los 100 metros lisos.



En toda su carrera logró los siguientes honores o primicias en el atletismo de RD. En 1994 se convirtió en la primera mujer con el récord nacional de triple salto, con los 10.85. En 1995 pasa a ser la primera atleta femenina que ostenta al mismo tiempo las marcas nacionales de salto de longitud y triple salto con 5,84 metros y 12.48 metros.



En el mismo año de 1995, logra ser la primera atleta dominicana de salto triple que asiste a un Mundial, al competir en la cita de Suecia.



En 1997 se convirtió en la primera atleta femenina que saltó seis (6) metros o más, con 6.28 en San Juan, Puerto Rico.



En 2000 vuelve a marcar la pauta siendo la primera mujer en saltar 13.09, en fecha 18 de junio.



Desde 1997 hasta el año 2000, hilvanó seis temporadas seguidas logrando seis metros o más en salto de longitud, hazaña que hasta la fecha no ha sido igualada.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno