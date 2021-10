Eliminación del toque de queda supone un nuevo reto para la Policía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda a partir de este lunes supone un reto para las autoridades en términos de seguridad ciudadana, justo en momentos que la ciudadanía reporta ha aumentado el nivel de delincuencia en el país.

Para contener la propagación del Covid-19, el Gobierno implementó diversas medidas como patrullaje permanente en las calles y puestos de chequeos gestionados por agentes de la Policía, en compañía de miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante este período fue visible la presencia policial en muchas avenidas, así como en la entrada y salida de los distintos municipios y barrios, donde la afluencia de personas es alta, por lo que con la eliminación del toque de queda la vigilancia estricta ya no es necesaria, tal y como ha reconocido el director de la Policía, mayor general Edward Sánchez González, quien indicó que ahora los agentes serán integrados a las labores de patrullaje preventivo.

Sin embargo, su reincorporación en el patrullaje cotidiano ocurre cuando la Policía se encuentra bajo múltiples cuestionamientos por los diversos hechos de violencia que acaparan actualmente la atención nacional.

Reintegrarse a sus labores encontrará a los agentes frente al debate sobre si es correcto que usen su arma de reglamento mientras están fuera de servicio, debate que sigue en la palestra pública pese a que la Ley Orgánica de la Policía establece que está prohibido que los policías usen sus armas asignadas fuera de servicio.

No obstante, no son las únicas circunstancias que suponen un reto, el Ministerio de Salud Pública ha establecido las medidas sanitarias que regirán en suelo dominicano a partir de este lunes, tras el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda, y las mismas involucran a los agentes quienes tienen bajo su responsabilidad no solo la seguridad ciudadana sino la garantía del orden público.

Medidas aplicables a partir de este lunes

Dentro de las medidas a seguir, tras el levantamiento del toque de queda, las personas a partir de los 12 años de edad no podrán acceder a lugares públicos, escuelas, trabajo y otros si no presentan su tarjeta de vacunación o, en su defecto, una prueba PCR negativa.

De acuerdo con la información suministrada por Salud pública, esta medida aplicará a las personas para acceder de forma presencial a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo, a centros de estudios públicos y privados, ingreso a restaurantes, bares, colmadones, discotecas, clubes, centros comerciales, gimnasios, centros deportivos y cualquier otro lugar, incluidos medios de transportes de uso público, urbano e interurbano.

En el caso de que las personas mayores de 12 años no hayan recibido por lo menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, deberán presentar una prueba PCR negativa realizada máximo siete días antes en el Ministerio de Salud o cualquier laboratorio privado.

Otras medidas

El uso obligatorio de mascarillas sigue siendo obligatorio y las autoridades han exhortado a continuar con el lavado frecuente de manos.

Con respecto a las actividades multitudinarias, se permitirá recibir personas solamente a un 75 % de capacidad total de establecimientos de uso público, mientras que para celebraciones que impliquen aglomeración se deberá contar con un permiso especial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS).

En el caso de la venta de bebidas alcohólicas, se reafirma la resolución que establece la venta de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión de lunes a viernes solo hasta las 12:00 de la medianoche, mientras que los sábados y domingos solo hasta las 2:00 de la mañana.

Todas estas medidas han sido dictadas por las autoridades de Salud, pero está en manos de la Policía que se cumplan y que la ciudadanía vean en la institución la autoridad moral necesaria para su estricto cumplimiento, respetando los derechos de los ciudadanos y haciendo un abordaje en el marco de la convivencia pacífica, incluso ante quienes sean sorprendidos en franca violación a las disposiciones establecidas.

