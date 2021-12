Eligio Jáquez recibe reconocimiento por su labor consular en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una comisión de la directiva del Círculo Dominicano de Reporteros Gráficos de Televisión en Estados Unidos y una representante del canal Newdigitaltv.com entregaron un pergamino de reconocimiento al cónsul general de República Dominicana en New York, Eligio Jáquez, por “su inigualable y exitosa gestión” en beneficio de las comunidades dominicanas que habitan en New Jersey, Connecticut, Pensylvania y New York.

El representante consular recibió la distinción en su despacho de parte del señor Claudio Abreu, presidente de la entidad, la periodista y locutora Sujeidy Urraca, del canal Newdigitaltv.com y el señor Franklin Cepeda, miembro directivo. Jáquez agradeció el gesto de ser reconocido por la entidad que agrupa a los camarógrafos dominicanos en Estados Unidos. Este reconocimiento y otros que fueron otorgados por la entidad se realizaron con motivo al Día del Camarógrafo, el 29 de noviembre.-

