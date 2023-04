Eligen a Aníbal Rivera vocero bloque de regidores Fuerza del Pueblo en la ADN

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo de la Alcaldía del Distrito Nacional, juramentó como nuevo vocero del bloque a Aníbal Rivera.

Rivera, quien posee una hoja de servicios en los sectores capitalinos, siendo oriundo de Villa Juana, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y desde ahí inicia su carrera política, alcanzando hasta el momento la regiduría del Distrito Nacional.

Viene realizando muchos trabajos sociales en toda la demarcación de la Circunscripción número 3 del Distrito Nacional, esto lo llevó a participar en las pasadas elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mientras que ahora pertenece a La Fuerza del Pueblo donde continúa una labor de asistencia en los territorios de su demarcación política.

Evaluación Gestión Municipal

Aníbal Rivera en el marco de la evaluación de rendición de cuentas por la incumbente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Carolina Mejía; señala luces y sombras en esta gestión, “el Ayuntamiento ha descuidado la seguridad ciudadana donde los munícipes caminan en calles oscuras provocando que sean presas de los delincuentes, pero las aceras no existen para esta actual administración municipal, creando un caos para los transeúntes y los discapacitados no puedan caminar o utilizarla y no podemos seguir así,” sostuvo.

Rivera, agregó que una de las problemáticas de esta gestión es que la transparencia en las licitaciones y el mal manejo de la ley 340 sobre compra y contrataciones no está siendo bien aplicada y se necesita más transparencia en los procesos de adjudicación a los oferentes y llama a la administración a que se maneje con la mayor pulcritud en el manejo del erario.

Presupuesto Participativo

El regidor culminó diciendo que “la aprobación de las obras bajo el Presupuesto Participativo ha dejado mucho que desear, ya que no vemos donde están y en qué ha beneficiado a los munícipes del Distrito Nacional, porque algunas que se han hecho han sido con la participación del sector privado, como la construcción de parques inseguros y nos preguntamos dónde está la Policía Municipal para que protejan a los habitantes, dónde están las cámaras de seguridad; considero que la actual administración tiene grandes retos que enfrentar para dar mayor asistencia a nuestros munícipes y que estos puedan vivir en una ciudad segura, como la merecen”; concluyó el nuevo vocero de la FP.

