Elige ser feliz

En este y en cualquier momento de tu vida elige ser feliz, ante todo elige la compañía de alguien si estas solo, la soledad es muy mala compañía, elige siempre compartir, lo que sea. Donde quiera que estés, sea cual sea la condición en que te encuentres, tienes la opción de elegir ser o no ser, creer o no en esta fe que te propongo compartir.

La honestidad y la sinceridad son esenciales para ser feliz, no te fíes de todo aquel que te sonría sólo en tus momentos de fortuna. Atesora aquella persona que en tus momentos grises te dio consuelo, ese que te tendió la mano sin interés, porciento ni usura, no lo pierdas, en su corazón guarda una limpia y pura amistad para ti.

Aún las condiciones sean adversas tu puedes elegir, si gozas de salud y puedes caminar, no hay razón para quedarse en un rincón, sal al parque, a la calle, al rio, a la montaña, elige ser feliz, caminar es saludable.

Si no gozas de salud, estas enfermo, no puedes caminar, todavía puedes elegir, saber que vamos morir, dice Esteve Job, es la mejor forma de evitar la trampa de pensar que tenemos algo que perder, ya estamos desnudos, no hay ninguna razón para no seguir a nuestro corazón.

Elige lo mejor, sé siempre honesto, no ocultes tus sentimientos. Eso que hace que tu corazón se acelere y lata fuerte, no lo ocultes, , dilo como puedas. Esta es una de las cosas de la cual nos podemos arrepentir si nos llega ese delicado momento de morir.

Eso y no hacer lo que realmente queríamos hacer en ese momento que tuvimos la intención y el deseo. Existe todo un mundo de motivaciones que puedes elegir. Elige por ejemplo leer un buen libro, ponte en contacto con ese amigo o amiga que tienes mucho tiempo sin ver o llamar.

Respira y agradece, ama y sonríe, comparte siendo honesto y sincero contigo mismo y con los demás, trata al otro como quisieras ser tratado, eso será suficiente para hacer de tu vida algo muy bueno.

Autor: Ebert Gómez Guillermo

