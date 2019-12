Elido Pérez asegura el gobierno estafa a los habitantes de Salcedo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El aspirante a alcalde por Salcedo, licenciado Elido Pérez, aseguró aquí que la población de ese municipio está siendo estafada por las actuales autoridades gubernamentales porque se presentan esta demarcación como la ciudad de los murales, la ciudad hermosa y hacen creer que la ciudad está bien cuando la realidad es que está sometida al abandono.

Dijo apenarse porque mientras se habla de crecimiento económico en ese municipio, de todas las obras que hizo Odebrecht en el continente americano, la cuarta obra más sobrevaluada fue en Salcedo, el acueducto hermanas Mirabal, iniciada con un presupuesto de 50 millones de dólares y se terminó con un presupuesto de 158 millones y sin embargo en muchos sectores del municipio no llega el agua por lo que se puede considerar como un estafa

El experto municipalista dominicano relató que cuando se asiste a determinadas comunidades del municipio donde se ven incontables casas destartaladas, la gente se pregunta él porque un lugar que en años recientes aportó un vicepresidente de la república y varios ministros de diferentes carteras sigue siendo un municipio abandonado.

El alto dirigente perremeista respaldado también en sus aspiraciones por Alianza Pais, dijo que no es posible que hoy que se está hablando de cambio y algunos creen que se cambiará de partido y de candidato, pero que el trabajo es cambiar de metodología y de forma de gobernar, que el cambio es inversión en los pobres, hacer una revolución ética con la que él está comprometido no como discurso si no como hechos.

El también comunicador aspira a lograr un Salcedo grande porque en su anterior gestión rescató las fiestas patronales, estableció el coro municipal, la casa de la cultura, el programa cultural “De Vuelta al Parque” y ahora pretende en cada barrio instalar una escuela de música, así como llevar a la niñez a una escala de formación diferente a la actual, considerando que es posible lograrlo.

Reveló que tiene en sus planes lograr que Salcedo tenga su cementerio privado, captando inversionistas que respondan a la necesidad de todos aquellos que quieran tener un lugar de descanso eterno de sus fallecidos con mayor privacidad puedan optar por ese modelo de camposanto, independientemente de las excelentes condiciones que tendrán los municipales.

Indicó el licenciado Elido Pérez que dos de los grandes males que afectan su municipio son el desempleo y la inseguridad ciudadana y con relación al desempleo recordó que hombres y mujeres murieron reclamando un parque de zona franca y que hoy existen las instalaciones pero no genera un solo trabajo con el agravante de que pueda existir una nómina de empleados cobrando por unas instalaciones cerradas.

Explica que el ayuntamiento municipal no puede comprometerse a darle apertura a la zona franca pero si su gestión creará la mesa de empleos y emprendedurismo, pero no descarta que su gestión encabece movilización social en coordinación con los demás municipios y distritos municipales de la provincia, conjuntamente con las iglesias, funcionarios electos y entidades de la sociedad civil para marchar donde sea necesario a reclamar la apertura de la zona franca.

En la actividad realizada en el local de la seccional del Partido Revolucionario Moderno ubicado en el 1880 de Carter ave., en el Bronx, el licenciado Elido Pérez agradeció a los Partidos Revolucionario Moderno y Frente Amplio PRM en Nueva York por recibirle y en especial a Miguel Santiago, Fe María Santiago, Ramón Mejía, Magdelin Rodríguez de Unidos por el Cambio, así como la presencia de Margarita Pichardo, Jhon Sánchez, y la coordinación de encuentro por Feliz Almanzar y Gregorio Camilo.

