Elías Báez regala un carro a una madre en Santo Domingo Oeste

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la Alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, obsequió un automóvil a una madre de esa demarcación a través de una rifa gratuita celebrada con motivo del Día de las Madres.

Durante el acto, Báez destacó los sacrificios en los que incurren las madres con tal de sacar a sus hijos adelante y en tal virtud manifestó que para él constituye una gran satisfacción poder reconocerlas en su día especial, informa una nota de prensa.

Asimismo, resaltó el importante papel que han jugado las mujeres de SDO en los dos triunfos que ha obtenido como diputado.

«Dios bendice al dador alegre y para mí es una alegría darles un regalo en el Día de las Madres, a ustedes que se sacrifican por sus hijos, que sufren mucho para traernos al mundo y criarnos, a ustedes madres que han estado ahí para apoyarme como diputado en 2 periodos, gracias por favorecerme, en agradecimiento a su respaldo me he preocupado por estar siempre presente para atender sus necesidades en los momentos difíciles que me han necesitado, hoy le hago el obsequio de un carro, porque sé que haré una familia feliz y su felicidad es la mía», subrayó.

En la rifa participaron más de 20 mil madres a quienes se les repartieron los boletos en sus propias casas. Más de 12 mil de estas mujeres decidieron integrarse a las filas del PRM, lo que consolida las posibilidades de Elias Báez de obtener el triunfo en las elecciones municipales del año 2024 y convertirse en el nuevo alcalde de SDO.

En ese orden, Báez manifestó que cumplido su ciclo como legislador, ahora va a la Alcaldía de esa localidad con la firme determinación de enfrentar los problemas sociales que aquejan a sus habitantes.

Sostuvo que desde ya tiene y sigue definiendo políticas que le permitirán dar respuestas a temas como la inseguridad ciudadana y el alto costo de los alimentos, través de la iluminación de espacios, la construcción de instalaciones deportivas y promover la educación técnica el primer caso y mediante la eliminación de intermediarios en el segundo.

Expresó que junto con la preparación de los jóvenes, impulsará medidas que contribuyan a la creación de empleos, lo que formará parte de su estrategia para contrarrestar el auge de la delincuencia.

Asimismo, se comprometió a mantener limpias y aseadas las calles y los parques y enfrentar el desorden que actualmente impera en el tránsito de este municipio.

Elías Baéz se comprometió además a manejar con absoluta transparencia y eficiencia los recursos que recibe la Alcaldía de SDO de parte de los contribuyentes.

Manifestó que como alcalde de esta importante demarcación luchará por la construcción de un teleférico para Manoguayabo y su zona de expansión.

Finalmente puntualizó que se convertirá en un protector de las mujeres de SDO, promoviendo la igualdad de derechos y de oportunidades.

