Elías Báez denuncia robo en uno de sus negocios en Santiago; pide lancen guardias a las calles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, denunció este jueves que desconocidos penetraron y “vaciaron” una de sus tiendas ubicadas en Santiago.

El legislador a través de un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, pidió a quien logre identificar a los supuestos antisociales que quedaron captados en cámaras de seguridad, pasarle la información al contacto suministrado, de manera privada.

En el mismo tuit, Báez expresó que la Policía Municipal debe existir para prevenir delitos patrullando 24 horas.

“Anoche ladrones vaciaron unas de mis tiendas en Santiago, si alguien los conoce tírenme privado, por eso he dicho que la Policía Municipal debe existir para prevenir delitos patrullando 24 horas. Mientras, tiren a la guardia a las calles. (829) 381-8392”, dice el mensaje.

Como si se tratase de una coincidencia, previo a la denuncia del congresista el día de ayer, éste había manifestado ciertas posturas relacionadas al tema de la delincuencia e inseguridad que arropa al país actualmente. Y le tocó.

“Si yo fuera presidente hago una lista de todo el que se dedica a robar, atracar, vender droga y a violar. Los meto a todos en una finca grande con siquiatra, profesores, deportes. De ahí no salen hasta q no estén reformados, las cárceles no han servido más q para ponerlos peores”, publicó el miércoles en la misma red social.

Antes, también explotó al decir, “Abran la Nueva Victoria construida por la pasada gestión, hablen con los jueces y vamos a darle pa’ adentro, llenarla de todos estos delincuentes que nos tienen en zozobra, la mayoría con 10 fichas”.

“Dejémonos de manos flojas”, finalizó.

