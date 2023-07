Eléxido Paula saluda acuerdo del Gobierno con la ADP para mejorar educación dominicana

El también líder y presidente Ad-Vitam del Partido Humanista Dominicano (PHD), felicitó al presidente Luís Abinader, al ministro de Educación, Ángel Hernández y al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, quienes lograron firmar un pacto que permitirá el respeto de los horarios docentes, “un aspecto primordial para que nuestros niños reciban el tiempo de enseñanza que necesitan”.

“El presidente Luís Abinader siempre ha sido muy sensible con las condiciones sociales de la ciudadanía y la articulación de políticas públicas para mejorarla, por eso no me sorprende que haya pactado mejoras de salarios para los maestros activos y pensionados; así como acceso a más y mejores servicios de salud”, explicó.

Explicó que en sus funciones la DGDC tiene un capítulo importante dedicado a la educación, “sobre todo en lo que tiene que ver con crear condiciones de superación y dotar a personas de comunidades y sectores sociales de pocos recursos económicos de las herramientas integrarse a las labores productivas, razones que me llenan de mayor satisfacción”.

El funcionario precisó que el entendimiento logrado es un indicador de la preocupación del presidente Abinader de que continúe el cambio positivo en la educación del país y además, de que el próximo año escolar estará libre de los elementos que distraen el buen y fluido ejercicio docente.

En cuanto al ajuste salarial cobrarán RD$26,000 los que ganen por debajo de ese monto; RD$30,000 los que reciban igual o por encima de esa cantidad. Un ajuste a RD$35,000 los que tengan ingresos igual o por encima de los RD$30,000. Dichos cambios serán aplicados a partir de junio del 2024.

A partir de febrero del próximo año, se hará un reajuste salarial a los pensionados que ganan de RD$35,000 a RD$50,000. En abril del 2024, se evaluará el presupuesto, el salario a pensionados y jubilados de los docentes que ganan igual o más de RD$50,000.

De igual manera, se comprometieron a cumplir con el calendario escolar en todos los centros del país y a la vez crear comisiones para garantizar la apertura de todas las aulas en el comienzo del año escolar.