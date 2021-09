Elementos básicos del protocolo

Cortesía, buenas maneras, educación, son elementos básicos que deben estar presentes en el perfil de un buen profesional de protocolo, a lo que hemos de añadir una amplia formación multidisciplinar, que abarque contenidos de estudios, las técnicas y las normas protocolarias, conocimientos de derecho, geografía, historia, sociología, comunicación.

Detrás de la organización de cualquier acto existen unos objetivos y, en función de ellos, debemos aplicar tanto nuestras habilidades sociales como la inteligencia emocional y los conocimientos adquiridos durante nuestra formación. La conjunción de todo ello, hará posible que esos objetivos se obtengan de manera más o menos satisfactoria.

La palabra que más se repite en el caso de protocolo es “norma”.

El ser humano difícilmente se maneja en el caos y no se manifiesta positivamente; busca la normalidad para entender las cosas, para relacionarse con comodidad, para sentirse bien.

NORMAS EN EL PROTOCOLO POLÍTICO

Nuestro país necesita unas normas a las que ajustarse, para ver lo que sucede a su alrededor con claridad, con coherencia y es aquí donde actúa el protocolo como instrumento organizativo y donde se justifica su necesidad. No por rostros ni empatías sino por funciones a la hora hacer un buen ceremonial, donde las personas que son espectadores perciban el orden de qué está haciendo público el servicio, anuncio o evento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como servidor público, aun sea por cargo electivo o cargo de funciones.

Como siempre he comprendido: protocolo es el conjunto de normas, tradiciones, costumbres y técnicas que la sociedad y los individuos disponen para la organización de sus actos, su convivencia y sus relaciones internas y externas.

Es importante transmitir, desde dentro del Estado, que—aun existan opiniones diferentes o líneas internas—debemos expresar que la convivencia y relaciones; efectivamente, una correcta organización favorece las relaciones entre personas y en consecuencia la convivencia. para un país o nación.

PROTOCOLO Y ESTRATEGIA POLÍTICA

Somos conocedores de la importancia que tienen estos dos conceptos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Imaginemos, cuando hablamos de relaciones entre estados, en más de una ocasión un acto mal organizado, un fallo protocolario, ha dado al traste con la toma de un acuerdo importante.

Pero no debemos caer en la trampa de lo que pretenden algunos políticos y políticas al utilizar como disculpa un fallo protocolario para justificar una estrategia política.

Y es aquí donde el profesional necesita conocer a fondo la norma y saber manejar todos los argumentos que justifiquen una decisión. “las normas que proceden de los usos y de las costumbres sociales se implantan como una necesidad social, sirven para normalizar las relaciones entre todas las personas y entre instituciones y gobiernos”.

LOS OBJETIVOS DEL PROTOCOLO EN LA POLÍTICA

Las personas con cargos electivos tienen ciertos privilegios que las de cargos funcionales todo depende del orden de jerarquía que presente el acto.

El protocolo está basado en la cortesía, esencia de la educación, que significa el respeto a las personas, sea cual sea su condición, tanto social como personal o lo que es lo mismo: el respeto integral.

El fin próximo del protocolo es que las actividades en las que interviene o tiene prioridad de normativa se hagan bien; debe resolver problemas, no buscarlos o crearlos. El objetivo final del protocolo es la convivencia, que ha de ser positiva pues, si no lo es, este no existe.

Cuando nos vemos en la situación de tener que organizar grupos de personas, nos enfrentamos a la necesidad de establecer un criterio. Este criterio debe ser de manera objetiva de nuestro trabajo protocolar y como dicen por ahí: “al César lo que es del César”.

Por Rocío Regalado

*Experta en protocolo.

