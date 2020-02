Elecciones y conspiraciones en RD

Nuestros países siempre son tierra fértil para las conspiraciones.

Se dan complós de todo tipo y color, la mayoría con fines ocultos.

Otros muy definidos tienden a favorecer posiciones de privilegio o poner en marcha temidas acciones de fuerte contenido subversivo, contra gobiernos y presidentes legítimamente elegidos.

República Dominicana no es la excepción, la historia está ahí como testigo fiel.

Un país con fuerte estabilidad económica y política, como República Dominicana, reconocido por organismos internacionales, está al asecho de grupos y líderes de oposición, porque para lograr acezar al gobierno, para desplazar y ganar las elecciones en esas condiciones de estabilidad les he difícil y ven en el caos, la protesta y la conspiración la única vía de lograr sus objetivos.

Ahora, a ese objetivo se ha agregado el expresidente de la República y ex presidente del partido gobernante, Leonel Fernández.

Es un plan diseñado por el tres veces presidente Leonel Fernández, es un plan claramente provocador, que busca la conflictividad de la sociedad dominicana.

Algunos de sus adeptos y dirigentes, luego del complot contra las elecciones municipales expresan públicamente que “Estamos cumpliendo el plan. El plan va como lo dijimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden, el plan va en pleno desarrollo, victorioso”.

Van de brazos de los opositores, de jóvenes de clase media y alta, fuerza minoritaria, porque el pueblo, los sectores populares, los barrios no se suman a esa bulla mediática y movilización callejera.

Son huestes leonelistas…desestabilizadoras.

Sin embargo, la realidad es tozuda y si hay un país en el hemisferio estable y en crecimiento, fuera de crisis y donde hay plena libertad, ese es República Dominicana.

El gobierno dominicano, el presidente Danilo Medina ha mantenido una política de estabilidad, muy heterogénea, a nivel de la geopolítica se ha mantenido respetuoso de las políticas de otros países, sin acogerse a ningún patrón, ni neoliberales, y mucho menos de aquellos otros controlados por la llamada izquierda bolivariana, como Bolivia y Venezuela.

Siendo así, a quien o quienes les interesa desestabilizar a República Dominicana, las declaraciones desde Venezuela ante el complot electoral y las protestas son más que evidente.

Aquí hay un único interesado.

Leonel Fernández y grupos opositores pretenden dar “golpes de calle”, con sorprendidos brotes de un furor desmedido que amenazaron la paz social.

Buscan que haya un saldo de muertos, heridos y destrozos, tratan de confundir y que una parte de la población se levante contra el gobierno y el presidente Danilo Medina.

Pero gracias a Dios que la gente de a pie, los humildes, los pobres, los más, los que son favorecidos por las políticas sociales, de asistencia y protección oficial, no les hacen caso, carecen de poder y capacidad de movilización.

Sus acciones se explican por si mismo, más allá de las proclamas, y movilizaciones de jóvenes de clase media y ricos.

Es que quieren ser Poder, gobierno, pero la respetable tasa de crecimiento y estabilidad política del país se lo impide, por ello procuran el caos y el desorden.

Observen que no proclaman, no llevan su lucha demandas, económicas y sociales, no, solo es política contra quienes ostentan el poder.

Es que ante su falta de liderazgo y objetivos colectivos incentivan a elementos de clase media y alta, mostrándole “la tierra prometida de privilegios”.

Toca al gobierno dominicano, a las instituciones correspondientes dar las explicaciones y llevar hasta las últimas consecuencias las sanciones a los que han complotado contra las elecciones municipales y el país, el pueblo de a pie, los pobres y marginados, exigen explicaciones y resultados, sanciones.

Es una gran oportunidad que nos podemos desperdiciar para desde el gobierno encontrar soluciones políticas a un problema político.

Por Fernando Peña

