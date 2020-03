Elecciones municipales, ¡cuando el amor se va!

¡Los suspiros son aire y van al aire! ¡Las lágrimas son agua y van al mar! Dime mujer, ¿cuando el amor se olvida? Sabe tu a donde va.

He querido iniciar este artículo, con los versos de un poema, del destacado literato español Gustavo Adolfo Bécquer. En el mismo no trataré: sobre un amorío roto, en una tarde de otoño; o sobre la desventura de una ilusión tronca, en una madrugada de invierno, donde solo la Luna fue testigo a distancia. En este hablaré, sobre el abandono de las masas, que son soberanas, a lo que fue, todo el viejo PLD incluyendo los que se fueron, en el proceso electoral pasado.

En ese acontecimiento histórico, celebradas el 15 de marzo, el pueblo dominicano; acaba de darle un mensaje a muchos políticos dominicanos, que desconocen la historia y el comportamiento social de las multitudes.

Tenemos que iniciar este análisis, diciendo que el pueblo le dio un mensaje: primero al Doctor Leonel Fernández, aunque él no lo crea, y de igual manera al Lic. Danilo Medina. Recuerdo, que como analista, escribí un Artículo en este mismo medio de comunicación en enero del 2019; en este exponía, que el Ciudadano Presidente Danilo Medina debía anunciar en marzo, como ya había establecido que hablaría y que en este expresara, que no buscaría una nueva repostulación. También afirmaba en aquel Artículo, que el señor Fernández Reina, debía desistir en este momento histórico de sus aspiraciones presidenciales.

En el citado artículo de enero del 2019, expresé que tanto el Lic. Medina Sánchez, como Fernández Reina, debían ponerse de acuerdo, para apoyar un candidato o candidata de su partido, para así evitarles traumas al país, los hechos posteriores me dieron la razón.

El Doctor Leonel Fernández, quien formó tienda aparte con La Fuerza del Pueblo, resiste y no entiende, lo mismo que el Lic. Danilo Medina, que ya ambos han cumplido su misión histórica; uno, ocupó la presidencia por tres oportunidades y el otro en dos, haciéndole grandes aportes al país, pero también cometiendo grandes errores, en el ejercicio del poder. Estos debieran dedicarse a asesorar y representar su partido y no volver a buscar la presidencia de la República.

Es oportuno recordarles a esos políticos, lo sucedido con las divisiones dentro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el 1986, provocado por el enfrentamiento entre Jacobo Majluta, José F. Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco; esa división ocasionó que en el 1990, con su líder José F. Peña Gómez como Candidato presidencial solo sacara un 24%, recuperado y unificado en el 1994, no ganó por el fraude electoral. Posteriormente en el 2004, vuelve y se divide y le siguen derrotas, tras derrotas, hasta la fecha, encontrándose ya al borde de desaparecer. Al PLD, ahora le ha pasado lo mismo. “Reino dividido, Reino perdido”.

Los pueblos, agradecen y aúpan a sus líderes, por sus buenas realizaciones y aptitudes positivas, pero lo abandonan y lo castigan, cuando lo ven arrogantes, prepotentes y divisionistas; tanto el PLD, como la Fuerza del Pueblo y el PRD, han cosechado estas tempestades, que no crea alguno de ellos que ha resultado exitoso, por obtener algunos triunfos, pues los resultados electorales están ahí, de gigantes a enanos.

En esta Elecciones Municipales del 15 de marzo, el pueblo dominicano les ha dado un espaldarazo, al Partido Revolucionario Moderno PRM, Partido que nació de una gran Fracción del PRD; con este se afilió la esencia de ese Partido democrático y progresista, que enarbolara José F. Peña Gómez, ya que Miguel Vargas ha sepultado, la ideología, la mística y el orgullo del “Buey que más hablaba”.

Estas Elecciones, le han dado el triunfo al PRM en la mayoría de las Alcaldías del País, sobre todo en las más representativas. Es por esto que felicito, a su dirigencia y a todos los funcionarios electos, encabezados por la Lic. Carolina Mejía, que es la figura más representativa de los triunfadores; además felicito a los ganadores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD y de otras fuerzas políticas.

El licenciado Gonzalo Castillo, candidato Presidencial del PLD, en una pieza de oratoria, donde apreciamos que felicitara a todos los ganadores del concluido Certamen, dijo; “Que el Candidato del PRM, Lic. Luis Abinader, no dijo la verdad cuando afirmó, en un discurso de agradecimiento: “Que el PRM barrió en las Elecciones”. Gonzalo afirmó: “Que el PLD, ha obtenido, un 42% de los votos emitidos y que el PLD sacó un 44%, según datos de la Junta Central Electoral y que por lo tanto hay un empate técnico”.

Puede ser que sean cierto esos datos, ya que la Junta Central Electoral, aun no ha dado los resultados finales del conteo de votos, por eso no tenemos elementos de juicio cierto, para refutar o avalar dichas cifras ofrecías por el Candidato oficialista; no obstante la verdad es, que el pueblo, dejó claro establecido en las elecciones recién concluida, que deseaba un cambio, eso es lo que se puede apreciar leyendo entre líneas.

En el artículo que es citado, que escribí en enero del 2019 establecía : que no había que ser un pitoniso, ni había que tener la Lámpara de Diógenes; ni había que consultar una de las Sacerdotisa del Oráculo de Delfo de la tradición griega, para saber que Luis Abinader sería el pre- Candidato ganador dentro del PRM. Así fue y ahora digo lo mismo, que si el Candidato del PRM, se sigue conduciendo con prudencia, será el seguro ganador de las elecciones de mayo.

En el citado artículo también decía, que el Lic. Abinader Corona, es un hombre que ha dado connotaciones de probidad, que su padre José Rafael Abinader, le supo renunciar a varios Presidentes en Ministerios importantes, cuando no escucharon sus buenas recomendaciones en decisiones económicas; así les transfirió a Luis esos atributos de honradez. Es por esto que el pueblo dominicano, ve en él, a quien puede redimirlo de estos problemas, sobre todo de institucionalidad y justicia.

Creo firmemente que el Lic. Abinader Corona y así lo creen muchos, tiene todas las oportunidades de ganar las elecciones de mayo, si él y la dirigencia del PRM, como ya afirme siguen actuando con prudencia, ignorando a los que no tienen oportunidad de triunfo y “quieren pescar en rio revuelto”. Considero también que no deben cometer el error, de aislar al Candidato Presidencial, como otro así lo cometieron en el pasado. Nunca un Candidato debe creerse ganado hasta que no le cuenten los votos.

Es bueno recordar que el Lic. Abinader, es miembro de una distinguida familia, que forma parte de la Burguesía progresista del País. El Candidato del PRM, ha estado ligado y participando en las luchas populares de los últimos años, un ejemplo ha sido la Marcha Verde”, pero es bueno recordar, que el Candidato escogió como compañera de boleta, a una gran Dama de la sociedad de Santiago, dedicada a la educación y a los grupos representativos de la urbe; mas ella forma parte del mismo ámbito social económico del Candidato.

Es bueno recordarle a la alta dirigencia del PRM y a los Funcionarios electos, que la mejor forma de devolverle al pueblo, el favor de la simpatía dada; es trabajando con honestidad, creatividad y siendo pro- activo, para hacer una patria cada día más grande. También el PRM debe fijarse en el espejo, que hoy retrata al PLD, al PRD y al líder de la Fuerza del Pueblo, quienes han disminuido su aceptación en el pueblo. Máximo, un Partido como el PRM que se proyecta, si lo hace bien con grandes dimensiones en el futuro, con jóvenes como: Tony Peña Cuaba, David Collado, Carolina Mejía, José A. Paliza, Faride Raful y Geanilda Vásquez, entre otros.

No debo terminar este artículo, sin exhortar a toda la población para que acojamos todas las medidas de precaución establecidas por el Ministerio de Sud Pública, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno, para protegernos del Coronavirus; esta Pandemia es una amenaza para toda la humanidad de nosotros depende en parte nuestra protección. ¡Le pedimos al Dios poderoso que nos proteja!

AUTOR: ANGELITO MANZUETA

