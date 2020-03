Elecciones, juventud y diálogo de representantes de sectores

Vale la pena hablar de la juventud ahora, aunque uno sea de la tercera, la cual está haciendo eclosión como movimiento social y porque no como sujeto social; vale la pena hablar de la juventud dominicana en el momento crucial que vivimos y de la juventud de América Latina y de los jóvenes de los cincos continentes. Ser joven, como ser ni, ser adulto o envejeciente, no es un valor humano, sencillamente es una condición del ser humano una condición del ser humano, es estar viviendo en una etapa de la vida.

Ahora bien, el joven está cargado de una energía vital que no se puede comparar con el adulto y mucho menos con el envejeciente. Esa carga de energía vital es lo que le permite al joven ser protagonista principal, fuerza social motriz principal, la más numerosa de las que protagonizan el cambio estructural de la sociedad, no necesariamente núcleo dirigente de los sociales estructurales ha estado compuesto por jóvenes y a veces se puede decir son jóvenes los que dirige, pero se puede decir que siempre los jóvenes protagonistas del cambio social son mayoría.

La generación de los jóvenes tiene derecho de expresarse y reclamar que se respete el derecho a la vida que tienen por delante, reclamar la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente para poder vivir, reclamar el acceso a los servicios sociales, el acceso a empleos dignos, a las pensiones en el futuro y los servicios de salud. En fin, los jóvenes deben y tienen que reclamar por su expectativa de vida son mayores que la de los adultos y que la de las personas envejecientes, al igual que las mujeres deben y tienen el derecho a reclamar los derechos que les han sido conculcados por tanto tiempo.

Sin embargo, sobre este tema cabe destacarse que en la coyuntura actual, en medio del asomo de una vorágine de crisis política, ya que se ve que los de muy arriba (grandes empresarios comerciantes, Industriales, banqueros y dueños de empresas de servicios) no pueden y los de abajo (trabajadores asalariados y chiriperos) y los de en medio (capa jovenerss medias y las llamada “clase media”) no quieren. Los jóvenes que han escenificado protestas en la Plaza del Bandera son en su mayoría de capas medias o clase media, y la verdad es que no quieren ni fraude ni quieren aceptar que la política se siga poniendo en práctica de la manera como se ha venido ejerciendo desde muchas décadas atrás, lo que venido siendo una tradición. Los jóvenes se han manifestado que no están dispuestos a soportar eso. Esos jóvenes han recusado a la Junta Central Electoral, por haber anulado las elecciones, porque no se trata de suspensión. La verdad es que sin esa misma junta es difícil hablar de elecciones en un corto plazo, tal vez sea que no haya elecciones pero quedarse con el poder político lo que quiere Danilo y su clan palaciego, cosa que parece resultar difícil.

Algo que mueve a preocupación sobre los jóvenes es que se les nota muy renuentes a que se le identifique con alguna organización política, ya que aunque se puede estar en contra de los actuales partidos y seria una posición digna por el historial de estos, pero sin organización no se accede al poder político. Un movimiento social para poder tener éxito tiene estar cimentado en una organización, tiene que tener soporte a un grupo político y tiene que tener una dirección política. Por otra parte, tiene que haber amplia participación de los jóvenes -en este caso- en la toma de decisiones, sobre todo en las decisiones sobre los asuntos que más se sientan afectados. El abuso abusivo de la tecnología digital dificulta esto, lo de la participación en la toma de decisiones, porque lo que más favorece a ello es la interacción personal y esta se ve castrada por el uso excesivo de la tecnología. Nadie crea que con las redes se puede resolver grandes problemas en políticas, sin una importante interacción personal, el que lo crea así es un loco.

Ahora bien, los jóvenes tiene el derecho a reclamar y exigir cuentas claras, al igual que las mujeres tienen el derecho reclamar que se le trate con dignidad e igualdad de derechos, con igualdad de derechos que los hombres en unos casos (salarios iguales que los hombres por igual trabajo y derecho a ocupar posiciones o cargos de mucho prestigio si tiene las condiciones para ejercer el liderazgo) y en otros ellas deben tener derechos especiales por ser mujeres.

En el caso de los se nota que no han querido dejarse dirigir por ninguna fuerza política, fenómeno que parece que es mundial, como lo fue el mayo del 68; esto es la juventud, al igual que las mujeres, hacen eclosión como movimientos sociales antiautoritarios parecido pero no igual al mayo francés del 1968, lo que está bien pero hay que organizar lucha y no se puede luchar sin dirección. Los que no están aptos para dirigir a los jóvenes son las organizaciones que quieren cogerlos de marionetas y mantener el status quo, es decir, manejarlos y que todo siga igual.

Hay indicios de que organizaciones quieren crear un caos para retener el poder político, otras quieren componendas para acceder al poder y quienes quieren trasparencia para resolver la crisis. La Junta Central Electoral ha puesto en evidencia de que carece de autoridad, pero sin ella o cambiando la actual JCE se prolonga la crisis política en ciernes que vivimos. Chupe usted y déjeme el cabo. Los jóvenes y las mujeres también deben ser escuchados, deben tener participación en las grandes discusiones que se deben agendar, en torno a la incipiente crisis política; debe tenerse mucho cuidado en el protagonismo inicuo de algunas organizaciones y personalidades de la sociedad civil en que el poder factico y el poder mediático les han colocado. Debe representar a la sociedad civil quien no propicie un Estado de malestar y la sociedad civil no puede ser reducida al interés del empresariado.

Hay indicios de que gran parte de los empresarios no quieren recortes a sus ganancias, lo que implicaría mantener el modelo neoliberal, lo que no puede ser así. Ese modelo neoliberal hay que destruirlo, si no aquí no hay solución a la crisis política y al Estado de malestar en que vivimos. Necesitamos controles de precios en los mercados para que la población no pase hambre, necesitamos eliminación de las AFP y ARS privadas, necesitamos eliminación de la banca privada y de los paraísos fiscales. Hay que decir: no más deberes sin derechos, para que las mujeres sean libres y tratadas como dignos seres humanos y los hombres podamos ser dignos, para que los jóvenes no vean como opción de vida delinquir y dejen de proliferar los feminicidios, los atracos, el tráfico de drogas y la inseguridad ciudadana.

Por Francisco Rafael Guzmán Fernández

