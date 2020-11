Elecciones estadounidenses 2020, un reto a la credibilidad de las encuestadoras

Desde Noviembre del 2009 vivo en Colorado, Estados Unidos (EEUU). En los últimos meses mis amigos de la República Dominicana me cuestionan sobre el proceso electoral que vive los EEUU. ¿Quién se perfila como ganador? ¿Cuál es el sentido en las calles?

EEUU es una sociedad muy diversa, y esa diversidad se expresa a lo largo y ancho de su territorio. Cada estado es diferente, demográfica y culturalmente. Un ciudadano del Estado de Wyoming o Nebraska, por ejemplo, puede tener valores muy distintos a los de un ciudadano del estado de New York. Este hecho hace casi imposible hacer una valoración del proceso electoral desde la perspectiva de nuestro entorno o el estado en que vivimos.

La herramienta más idónea para proyectar los resultados de unas elecciones son las encuestas o estudios de preferencias que realizan firmas reconocidas. Sin embargo, producto de los resultados de las elecciones del 2016, las encuestas actuales traen una gran interrogante. En el 2016 todas las encuestas de firmas reconocidas proyectaron a Hillary Clinton como la virtual ganadora, pero Donald Trump resultó ganador para sorpresa de la mayoría.

Como es natural, esta falta de precisión en las encuestas generó inquietud en la industria de las encuestas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué los resultados estuvieron muy divorciados de las proyecciones? Los analistas han asociado el problema a múltiples elementos dentro de los cuales, a mi entender, se destacan los siguientes: (1) el diseño de las muestras no consideró el nivel de educación de los encuestados. No se encuestó a una cantidad suficiente de personas sin educación universitaria y se sobre encuestó a personas con educación universitaria. Y (2) se produjo un factor llamado “Shy Trump supporter” en el que los simpatizantes de Trump preferían no revelar su preferencia, y como resultado votantes catalogados como indecisos ya tenían una preferencia hacia Trump (May 31, 2017. New York Times. A 2016 Review: Why Key State Polls Were Wrong About Trump).

De regreso al 2020. Entiendo que las encuestas que estamos viendo hoy son un mejor reflejo de la realidad electoral en EEUU. Las presentes elecciones representan un reto a la credibilidad de las firmas encuestadoras. En consecuencia, se puede inferir que éstas han modificado el diseño de las muestras y la metodología de los estudios para evitar los problemas planteados anteriormente.

Sin embargo, mucha gente insistiría sobre la idea de que las encuestas podrían aún estar erradas, lo que es perfectamente posible. Pero aun así, estas siguen siendo un mejor instrumento para proyectar la realidad electoral estadounidense. Lo que está pasando en mi ciudad o en mi estado sigue siendo irrelevante e insuficiente para hacer proyecciones de los resultados de Noviembre 3. Por esto, regresando a la pregunta inicial sobre quien se perfila como ganador, entiendo que basado en los estudios que realizan los profesionales de las proyecciones el partido Demócrata debería salir victorioso.