 Elecciones en julio con las debidas precauciones

No podemos ser mezquinos y no reconocer que las medidas de distanciamiento social, como las de confinamiento establecidas en el protocolo de la OMS, no han dado resultados positivos para combatir la propagación de esta pandemia. Pero lo que dará mayores resultados, sin temor a equivocarnos es hacer pruebas rápidas, gratuitas, de fácil acceso y distribuirlas de forma masiva. Esto permitirá que de forma oportuna se pueda tomar medidas con quienes arrojen resultados positivos y antes de que muchas personas con pocos síntomas puedan seguir contagiando a las personas a su entorno.

Posterior al discurso del presidente se extendieron las medidas limitando el acceso de personas sin mascarillas, ni guantes a lugares públicos y vemos en los retenes que se está limitando incluso la circulación de las personas que no cumplan con estas condiciones. Se hace necesario que el gobierno tenga presente que no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a estas medidas de precaución por el costo que estas representan.

La energía del Ministro para descalificar las propuestas de la oposición y enfrentar las denuncias que se han hecho con las compras irregulares confunde a la población. Este comportamiento nos lleva a cuestionamos sí el interés es defender enérgicamente el trabajo hecho por el Ministerio o tratar de denostar los aportes hechos por la oposición y de esta manera enfrentarla. Posiciones que de forma armónica y sistémica son acompañadas de los ¨Líderes de Opinión¨ claramente vinculados al oficialismo, los bots afines al Penco en las redes sociales, los dirigentes del comando de Campaña del PLD. Crean una vorágine de opiniones que parecería que son provenientes de un trazado de líneas de consenso para abordar los temas como una sinfónica en la que cada uno de los actores antes mencionados juega un rol, la idea central difundida por los avezados comunicadores y los bots en las redes sociales es la misma con distintas palabras.

La transparencia para el servidor público es un mandato emanado de nuestra Constitución de la República. Todo funcionario público al que se le toma juramento debe estar consciente que maneja y administra dinero público, por lo que está obligado y debe tolerar los cuestionamientos que se les hagan.

Se le falta a la moral y a la ética por omisión también, no solo en la consumación de actos indecorosos. También la imparcialidad en la función pública es un mandato Constitucional que con el solo hecho de ir personalmente a recibir las donaciones de su candidato a la presidencia y bombardear tanto las propuestas, como las donaciones del candidato de la oposición. Lo deja en evidencia y no es más que una violación al juramento que usted hizo al momento de la toma de posesión y a la Constitución de la República.

Mientras continúan las denuncias y cuestionamientos de irregularidades en las licitaciones. Desde empresas cuestionadas, sobrevaluando e incluso de funcionarios públicos que presuntamente violan la ley de administración pública al aplicar la dualidad siendo también suplidores del Estado. Se ha formado una comisión de veeduría que no a todos nos deja conformes. Nos hemos encontrado con un Ministro de Salud que actúa parcializado y que se le hace difícil quitarse la gorra de la estrella morada en la función pública.

Algo que ha estado llamando la atención a la opinión pública es ver como en los medios de comunicación se despliega la avanzada de los despropósitos del gobierno. Característica del accionar Danilista y digo que es característico del accionar de esta tendencia política, porque todo inició de la misma forma para montar la reelección del año 2016. Podemos también ver que aunque frustradas las apetencias de este proyecto político fue el mismo accionar para interpretar vías constitucionales y tratar de gestionar una reforma constitucional antes del plazo para inscribir la precandidatura presidencial en el PLD del Presidente Danilo Medina.

Siempre inicia el despliegue con parciales y beneficiados, togados con birretes constitucionales de cierto renombre en el país, que inician un tour mediático por los medios de comunicación para colocar el tema en la agenda nacional y luego comienzan a publicitar sus tesis que no han calado en ninguna instancia judicial correspondiente desde que luchaban con garras y dientes por la reelección. De manera que si tienen la necesidad de imponerlo ya han logrado condicionar a la población.

Para esa gente no hay un espacio de cordura ni de sensatez, no les interesa el bienestar colectivo, únicamente sus intereses personales y pecuniarios. La emoción que les causa la idea de la remota posibilidad de perpetuarse en el poder más allá del mandado constitucional para los que fueron elegidos los deja en evidencia.

Estamos en medio de una pandemia global, entendemos que se podrá levantar la cuarentena y podremos volver a incorporarnos a trabajar en no un largo plazo. Pero tendremos que convivir con la pandemia, ya que la solución definitiva posiblemente no la tengamos en 2 o 3 meses. Pero tendremos que volver a vivir y a convivir con la misma, con las medidas de distanciamiento social, con protección de mascarillas y guantes quien sabe por cuánto tiempo.

Es por esto que la Junta Central Electoral debe seguir la ruta del montaje de las elecciones que decidirán los destinos nacionales y la nueva composición congresual del país. Pero debe de acompañar ese montaje adaptado a la realidad de la crisis. Por lo que debe agotar un proceso de formación a su personal e instruir igualmente a la policía electoral para que hagan el proceso guardando el distanciamiento social y las medidas a tomar. Además de que debe iniciar los procesos de adquisición de mascarillas y guantes, túneles sanitizantes y toda lo necesario para garantizar la realización del proceso con las medidas adecuadas tomadas. Están llamados a organizar un proceso en el cual se le brinden las garantías al país de que tendremos un proceso democrático y transparente. Este gobierno con sus desmedidas ambiciones no puede pretender que se prolongara en el poder un día más después 16 de agosto del año 2020.

Les exhortamos al gobierno y sus acólitos que dejen de ver esta pandemia como una oportunidad para un segundo aire. La gente tomó una decisión y cambiar las elecciones del 16 de mayo al 5 de Julio solo fue un aplazamiento de la inevitable derrota que sufrirán. No prolonguen su agonía, ya ni las tropas peledeístas les compran esos discursos de que su candidato está creciendo.

Concluyo solicitando que se imponga la sensatez, que todos los sectores sociales y políticos se mantengan vigilantes antes los propósitos de estos insaciables del erario público. Ministro tenga presente que la transparencia y la imparcialidad son un mandato constitucional.

Anuncios

Relacionado