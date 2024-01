Elección alcalde: un examen de inteligencia para los capitaleños (3 de 3)

Así como afírmanos que la pista de kartismo beneficia a un grupito, les decimos a los votantes que toda la inversión que haga el ayuntamiento debe ser para el bienestar de todos, si no cumple con ese requerimiento, es una mala inversión.

La realidad es que la mayoría de las obras, de la que en materia de imagen se beneficia el ayuntamiento, son ejecutorias del Gobierno central, sobre todo del Ministerio de Obras Públicas.

A pesar de que Carolina Mejía presentó un programa de gestión en el que ofertó soluciones a los problemas del distrito, lo único que ha realizado son parques que como el Cristo Park y el de la urbanización Fernández, hay que prenderle velas a Santa Bárbara para que no llueva y se inunden, a no ser que usted quiera poner como un logro las ciclovías.

Los entaponamientos, el drenaje pluvial, la seguridad, iluminación, los espacios públicos, la arborización, asfaltado de las calles, son temas que nos interesan a todos y que el ayuntamiento se ha hecho de la vista gorda, dirán que algunos de esos temas no le corresponden a Carolina, pero si ella quiere cobrar por las ejecuciones del Gobierno central, también debe pagar por sus deudas.

La capital dominicana fue testigo de dos de las peores inundaciones producto de las lluvias en noviembre 4 del 2022 y noviembre 18 del 2023, cobrando grandes pérdidas materiales, más de 25 mil vehículos dañados, al igual que más de 1000 ascensores, muchas familias perdieron sus ajuares y se perdieron una veintena de vidas humanas.

Siendo el malecón una zona natural del drenaje de la capital, debió aprovecharse la inversión millonaria hecha allí, de calidad deficiente y beneficio de pocos, para sincronizar con obras de drenajes que beneficiarán a todos.

Pero no hay la voluntad ni el conocimiento necesario para tales decisiones, por el contrario, dicen que eso es muy costoso, y nos preguntamos, cuanto cuesta la vida de un ser humano?

Quien vaya a administrar los próximos cuatro años de la ciudad debe estar concentrado en eso y no en ser presidente, debe serlo porque quiere y no porque lo obliguen, debe estar preparado y no jugando a ver qué tal lo hago, debe amar su ciudad y estar comprometida o comprometido con ella.

Debe tener un plan para salvar las inversiones de los residentes en la capital, que no prometa en campaña y después diga que no se puede.

Elegir el próximo alcalde de la capital es un examen de inteligencia, pues no se votará por el bienestar de él, sino por el tuyo, en pocos días se estará tomando la decisión, al menos al día de hoy debemos estar claros que no debemos votar, por quienes se están burlando de ti.