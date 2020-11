Eleazar Gómez es detenido por intentar estrangular a su novia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO. El actor y modelo mexicano, Eleazar Gómez, fue detenido por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia.

El también exnovio de la actriz y cantante Danna Paola fue arrestado en la colonia Nápoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), pues vecinos pidieron apoyo al escuchar los gritos de auxilio de su pareja actual, Tefi Valenzuela.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista policiaco Carlos Jiménez detalló que los elementos de seguridad acudieron al sitio y detuvieron al actor, quien ya se encuentra en la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía de Benito Juárez.

Al momento, su pareja, también cantante y compositora, no ha declarado nada al respecto.

Hasta ahora se desconocen más detalles, pero no es la primera vez que Eleazar se ve envuelto en un escándalo así, pues cabe recordar que en el 2017 mantuvo una relación con la modelo Vanessa López, quien en ese entonces se armó de valor y en entrevista con el programa Hoy, de Televisa, declaró que la relación de 10 meses con el cantante estuvo llena de “mucha violencia física, y agresiones verbales”.

Inclusive, la modelo sonorense mencionó que Eleazar trató de ahorcarla, sin embargo no dio más detalles respecto a esa ocasión.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó para el programa matutino.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

No obstante, la relación con la excandidata de Miss México 2013 no es el único antecedente de violencia que persigue al actor, pues en el 2009 mantuvo un noviazgo en secreto con la cantante y actriz, Danna Paola. En aquel entonces un paparazzi logró grabar una discusión entre ambos afuera de un cine.

Además, la revista TvNotas platicó en el 2017 con un amigo de Eleazar Gómez, quien aseguró que Danna Paola vivió una pesadilla a lado del actor, pues “la maltrató, y sigue repitiendo esa conducta con sus otras parejas”.

Asimismo, señaló que a Danna Paola le hizo mucho daño psicológico. “Lo que hace es muy ‘bajo’, es violencia contra la mujer; las hace vivir un infierno”, declaró en ese momento.

Gómez ha destacado por interpretar a “Leonardo Francisco Blanco” en la telenovela Rebelde de Televisa; pero fue en 2009 cuando logró mayor reconocimiento al interpretar al protagonista de la telenovela Atrévete a soñar, de la misma televisora.

Actualmente, interpreta a “Sebastián de la Mora” en la novela La Mexicana y el Güero, de Kary Fajer, junto a Itatí Cantoral, Juan Soler Jaqueline Andere, Nora Salinas, entre otros actores.

Además, apenas en estos días, Eleazar Gómez preparaba su vuelta a la música con CD próximo a salir en diciembre con 10 temas de su autoría.

En ese sentido, cabe recordar que recientemente su tema “No me puede olvidar” generó escándalo en redes sociales, pues en el video destacaba una modelo con un gran parecido a su exnovia Danna Paola, a parte de que en la letra de la canción, también hay una frase que dice: “No soy tu Pablo” pudiéndose referir al éxito de la exjueza de la academia “Oye Pablo” el cual habla de un chico del que se enamora y ahora no está.