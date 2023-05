Elaine Feliz y Yaneli Sosa presentan conferencia-taller “MUJERES UNIDAS” en NY

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La educadora sexual, conferencista y escritora dominicana Elaine Feliz llega a la ciudad de Nueva York, donde presentará el taller presencial “Mujeres Unidas” junto a la coach, comunicadora y fundadora de la serie de libros “Hispanas Influyentes”, Yaneli Sosa.

En el evento, donde se compartirán conocimientos que buscan impactar y transformar la vida de sus asistentes, se expondrán temas relacionados con el empoderamiento femenino, amor propio, emprendimiento, sororidad, finanzas y entre otros tópicos ideales para construir una mejor versión de la mujer de hoy.

“Mujeres Unidas” es un evento exclusivo para mujeres en el cual se responderán las inquietudes acerca de cómo descubres quién eres, la importancia de definir tu identidad, actitudes que nos impiden crecer, diferencias entre el éxito real y el éxito enlatado, red sólida de apoyo entre mujeres, definición de nuestro propio modelo de éxito e importancia de la comunicación asertiva.

En el taller que se llevará a cabo este domingo 21 de Mayo a las 10:30 a.m. también participarán otras mujeres maravillosas que estarán compartiendo su conocimiento y experiencia en el panel «Mujeres de éxito, el poder de la conexión femenina», en el que estarán aportando su grandeza Cira Ángeles, Denisse Troconis, Gelena Solano, Julissa Taveras, Yaneli Acosta, Yanilda Estrella y Sojey Fernández.

Al finalizar este evento tendrás herramientas para asumir el guión de tu vida y construir tu propio modelo de éxito.

La conferencia se realizará el domingo 21 de mayo, en horario de 10:30 A.M. a 4:00 P.M.⁣⁣ en el Hotel Radio City In The High.

Relacionado