El vestuario de los Celtics nunca superó el despido de Udoka

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Miami Heat está siendo el «mata gigantes» de estos playoffs 2023 al eliminar en primera ronda a los Milwaukee Bucks por un rotundo 4-1, y actualmente con un favorable 3-0 ante los favoritos Boston Celtics en las Finales de Conferencia. Una auténtico varapalo para los verdes que están totalmente «fuera de órbita».

Y uno de los motivos del mal momento que atraviesan los Celtics lo ha explicado recientemente el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, señalando el despido de Ime Udoka como el principal motivo del bajón que atraviesa el equipo comandado ahora por Joe Mazzulla.

«El vestuario de Boston nunca superó el despido de Udoka», destacó Wojnarowski. «Estos jugadores no aceptaron el razonamiento de la franquicia. Pensaron que fuera una reacción exagerada. Que era una mera cuestión de recursos humanos», explicó.

«En este caso el equipo no ha recibido más explicaciones de las que ha recibido su afición. Esto no significa que no hayan aceptado a Mazzulla como entrenador jefe, pero este equipo realmente creía en Ime Udoka y tenían una fuerte conexión con él», agregó.

Ime Udoka, apartado del equipo por mantener una relación inapropiada con una empleada de los Celtics, sonó muy fuerte como reemplazo de Steve Nash al frente de los Nets; y a finales de abril se confirmaba su fichaje por los jóvenes Houston Rockets, descartando su posible regreso a la franquicia de Massachussets.

En su único curso como técnico entrenador NBA obtuvo un registro de 51-31, alcanzando la Finales de la NBA ante Golden State Warriors, cayendo por un 4-2.

