El verdadero teteo y el gran teteo nacional

Termino la alegría contagiosa de proclamar el teteo. Recuerdo que en plena pandemia cuando se quería lograr que la gente se mantuviera en sus casas y respetaran el toque de queda dentro de las sucesivas emergencias nacionales, se mencionaba con frecuencia el teteo. Y que la gente de algunos barrios estaban en teteo y no respetaban ni a la policía, ni la emergencia nacional, ni el toque de queda.

Luego de esto se vieron sucesivas intervenciones de la policía nacional y de otros funcionarios intentando acercarse a la famosa calle 42. Porque la criminalidad se incremento muy notablemente. Parece que la pandemia fue un excelente caldo de cultivo para que mientras el pueblo estaba en casa con toque de queda, el crimen organizado avanzara y prácticamente se adueñara del país. (En otro artículo le llame: Narcodemia).

Algunos influencers hasta tomaron el tema de la 42, como algo propio de la ilustración y la cultura nacional, que nada tiene que ver con la música de la calle y mucho menos con los hábitos relacionados con la venta y consumo de drogas, los tiroteos que se denuncian, los niños portando armas en las azoteas y la imposibilidad real que tienen los denominados cuerpos del orden de penetrar realmente a aquel famoso lugar.

La primera vez que escuché la palabra teteo no sabía lo que era y pregunté en medio de la plandemia y me dijeron, “esa son las juntaderas que hacen los muchachos en los barrios en las calles, fiestas, bailes, drogas y alcohol”.

Luego comencé a ver en la prensa imágenes, donde se veía gran cantidad de personas participando en esas actividades, irrespetando el toque de queda, la emergencia nacional y la misma policía nacional más que controlando, como observador de lo que evidentemente era una violación a la ley.

Hablo del verdadero teteo, porque solo vemos la respuesta. Es decir la forma de manifestarse de estas personas que participan en esto que no sé porque se ha denominado teteo, se pudo llamar de cualquier otra forma, desde guacherna, pasando por parranda, llegando hasta el desorden.

¿Pero si esto es la respuesta, la pregunta sería, una respuesta a qué?.

Es una mezcla de factores: sociales, familiares, educativos, formativos, ambiente, ejemplos recibidos y una desidia total por parte de los gobiernos de turno, hacia lo que recientemente un periódico denomino como la gleba.

Cuando vi este titular francamente me molestó, pues hablaba de la gleba. Como si viviéramos en la época feudal o en una monarquía, donde las diferencias de clases son tan pronunciadas. Pero yo quiero preguntarle a usted que lee estas líneas:

¿Qué diferencia hay entre los imputados de los diferentes procesos denominados con nombres de especies marinas y del aire (pulpos, caracol, medusa, coral, falcón, búho, sanguijuela faltó y esta gente de la calle?.

¿Hay alguna diferencia entre robarse miles de millones de pesos y cometer actos de corrupción y soborno por miles de millones de pesos y dólares? ¿Hay alguna diferencia con este desorden en la ciudad colonial?

¿Acaso no es el ejemplo del desorden, la anarquía, la corrupción, la buena vida y la impunidad, el ejemplo que hemos dado desde el estado y como sociedad?

¿A caso no encontramos fenómenos de la política, funcionarios, legisladores, figuras del deporte y del arte, envueltos en el bajo mundo, exhibiendo riquezas mal habidas y burlándose de la sociedad olímpicamente?. ¿A caso todas esa ostentación no la publicamos diariamente en la prensa nacional y los medios digitales?.

Ciertamente no podemos aplaudir el desorden, ni los tiros, ni la violación de propiedades, pero lo que menos pondero es su efecto en el turismo.

Pues no tenemos que seguir viviendo en la ficción. Por alguna razón en múltiples ocasiones la misma embajada norteamericana y el departamento de estado, ha advertido a sus ciudadanos tener cuidado al viajar a República Dominicana por los altos índices de criminalidad.

Queremos casi siempre tapar el sol con un dedo, buscarle un bajadero a todo, racionalizar, buscar la fiebre en la sabana, decir lo políticamente correcto, ocultadlo con ello algo imposible de ocultar: la verdad.

Queremos un mejor país, pero eso no es posible si no partimos del reconocimiento del tollo de sociedad y generación que hemos desarrollado en las últimas décadas.

Una sociedad donde los principios y valores no cuentan y esto usted lo ve en todos los estratos sociales, no exclusivamente “en la gleba”, como de manera despectiva e irresponsable lo llamó el periódico en ese editorial.

Parecería que existen diferencias en cuanto a tigueraje, robo, saqueo al erario, engaños al cliente o consumidor, en los que han sabido permanecer en prisión por grandes estafas de cuello blanco y estos hijos de la calle, mal olientes, sin apellidos y con una cultura y educación distorsionada.

No, no puedo alegrarme de esta explosión que ocurrió en la zona colonial y no dude usted que también ocurra en otros ambientes turísticos del país, donde se oculta la miseria real que vive el pueblo dominicano de clase media hacia abajo, donde lo que se tiene es una vida de sobrevivencia.

¿Entonces si pueden los generales, coroneles y otros oficiales superiores, manipular la cosa para que los grandes cargamentos de droga lleguen a su destino y al mismo tiempo beneficiar “personalidades que no son gleba” y recibiendo una parte ellos mismos?.

Recuerdo que hace ya algunos años unos jóvenes que montaban una Jeepeta con Sun Ruf y uno o dos de ellos sacaron el cuerpo por encima de esa ventana de sol y se bajaron los pantalones y mostraron sus glúteos desnudos en plena avenida Abraham Lincoln.

Aquello fue un acontecimiento, toda la atención del momento, se volcó hacia esos muchachos que entiendo luego se disculparon y listo. No eran de la gleba.

Es la cultura de alta alcurnia que tenemos en el país, que precisamente no nos permite ver la viga que tenemos en nuestros propios ojos, pero nos faculta para ver la de los demás.

Así como ocurrió esa explosión en la zona colonial, ese teteo ocurrirá en algún otro lugar no esperado y no importan las amenazas que se hagan y que ya tiene un nombre, el bajadero que se necesita para mostrar la súper eficiencia policial y pasar a otro tema, pues todo se politiza.

Aquí cabe destacar que son dos cosas muy diferentes. La ineptitud del servicio dado por la policía nacional y el ministerio de interior y policía en esta gestión de gobierno, nadie sensato la pone en duda. Así que no vemos porque el congreso nacional quiera aprovecharse del tema, un tema que no sembró la policía nacional, para capitalizarlo y finalmente hacer que el director de la policía que debió ser sustituido por vencimiento o por incompetencias demostradas, se le adjudique una responsabilidad con tantas variables que implican un efecto demostración desde los estratos sociales más encumbrados y los grandes capos de la política nacional.

Es posible que este siendo tremendista con estos comentarios pero este evento de la zona colonial, además de que pudo haber sido financiado y que puede estar siendo utilizado para distraer la atención de otros temas más relevantes, también lo veo como esa respuesta, es como decir: estamos aquí, estamos vivos y también tenemos poder.

Tal vez sea una forma de protestar y de devolver la burla a la sociedad que de forma irresponsable les ha marginado. La respuesta a los lujos con dinero público y sueldos lujosos de muchos funcionarios. La respuesta al despilfarro, al endeudamiento grave y a la sociedad mafiosa creada por los políticos de las últimas décadas.

Esto no es un tema de irnos por lo fácil. Lo fácil es ordenar y entregar tarjetas de solidaridad a esos jóvenes o salir a cazar mareros tipo Bukele, aunque esto no es El Salvador y estamos en campaña electoral.

Creo que el verdadero teteo es el que hacen y han hecho los funcionarios de este y todos los gobiernos de las últimas décadas, creyendo sinceramente, que son semidioses que tienen el derecho y el control de la vida y la muerte del pueblo dominicano.

Que las arcas del estado les pertenecen y por eso se enriquecen de forma insaciable y que con ese dinero robado entonces pretenden perpetuarse con sucesivas reelecciones, sobre todo en alguna curul por aquello de la inmunidad parlamentaria.

Pero ahí están los cómplices de todo esto, no solo son los políticos que asumen el rol de funcionarios o legisladores, o jueces o fiscales o cuerpos del desorden.

Están los cómplices beneficiarios para los que realmente el estado nación trabaja y no es para el pueblo dominicano.

El verdadero teteo debería ser una actividad que se convoque, cuando realmente el pueblo dominicano cuente con un gobierno que se pueda aplaudir, porque sus congresistas le representen dignamente y cuando el gobierno central tenga como meta fundamental e innegociable, el hacer más feliz a la familia dominicana.

Cuando la sociedad dominicana, no la de las ONGs o el CES, no, la familia de verdad, aquella que cuando abre la nevera encuentra los alimentos dañados por los apagones.

Cuando esa familia dominicana ya no sea más un preservativo de los bandidos de la política que les visitan cada cuatro años, para tirarse una foto al lado de la miseria y para buscar su voto y para hacerles promesas que jamás cumplen.

Cuando esa familia pueda dormir tranquila sin tener que pasar la noche matando mosquitos, o sin estar preocupados por la suerte de sus hijos que salieron a una fiesta.

O que saben que cuando enferman pueden ir a un hospital porque serán atendidos con prontitud y calidad.

O que pueden recibir el pan de la enseñanza de forma correcta y con los principios y valores correctos o que la justicia realmente exista para todos los dominicanos.

Cuando esa familia dominicana sienta respeto por los funcionarios públicos y orgullo de ver un policía o un militar y como antes lo pueda asociar, sin algún tipo de dudas con la bandera y nuestro escudo nacional.

Cuando estas cosas sean así, entonces ese será El Verdadero Teteo Nacional y en lugar de un cacerolazo para denunciar un mal y traidor gobierno, se haga una fiesta nacional para aplaudir la excelencia gubernamental y sus políticas públicas.

Pero tenemos más de 40 años escuchando los mismos cuentos de que tenemos una democracia incipiente.

Cuando en el fondo tenemos un conjunto de avivatos que se han alzado con el santo y la limosna, apoyados en un sistema de partidos que les ha permitido el lujo de ser Sanguijuelas del Presupuesto Nacional y leyes que han hecho legítimo el engaño permanente de los dominicanos.

Ojala que el día del gran y verdadero teteo nacional llegue pronto, pero me temo solo será posible, cuando contemos con Un Nuevo Estado Social, Verdaderamente Democrático y de Derechos.

Por Julián Padilla