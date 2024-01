El valor de la reputación en la actualidad va más allá

En la actualidad, aguardamos con expectación la famosa lista Epstein, que revelará 197 nombres de figuras destacadas en el ámbito deportivo, político, financiero, empresarial, monárquico, entre otros. Este escándalo, que ha sacudido el mundo desde 2008, cobró notoriedad en julio de 2019 con el fallecimiento del imputado, dando paso a nuevos protagonistas a raíz de un documental de una plataforma de series. La verdad es que hoy en día, la reputación de muchos está en entredicho, no solo por el juicio o la curación, sino como una cuestión de respeto y confianza, valores esenciales al invertir y cerrar negocios.

La reputación y sus vínculos con los deberes de la urbanidad

El concepto que forjamos acerca de las personas, basado en sus cualidades y comportamiento, determina su reputación. Esta opinión positiva o negativa se convierte en un factor crucial en el ámbito social y de negocios. La reputación se vuelve una moneda de cambio en la confianza y el respeto, valores fundamentales al emprender inversiones y cerrar acuerdos.

La buena crianza nos impone deberes para con nosotros mismos, y complacer a los demás no es más que un accesorio. El objetivo principal radica en manifestar, a través de la decencia y la conveniencia del traje, que el buen orden, el sentido del bien y la honradez guían nuestros pensamientos y acciones. Desde este punto de vista, cuidar la reputación se convierte en la consecuencia necesaria de los deberes de la urbanidad hacia uno mismo.

El gran propósito de la urbanidad es inspirar estima y consideración, pues sin este tesoro, las relaciones sociales se tornarían en una abyección y un suplicio. Ganarse el aprecio de los demás implica cumplir con las obligaciones familiares y sociales, actuar con probidad y mantener buenas costumbres, independientemente de la fortuna y la posición social. La reputación se erige así como un pilar fundamental en la construcción de relaciones sólidas y exitosas en el mundo contemporáneo.

La consideración y sus formas de adquisición: un vínculo estrecho con el respeto

Asimilada al concepto de reputación, la consideración engloba la opinión y estima que forjamos sobre alguien o algo, siendo intrínsecamente vinculada al respeto.

La consideración no se obtiene mediante simples palabras; este bien tan preciado exige un costo real y también requiere la ayuda de la discreción. En cuanto a la primera parte, es imperativo cumplir rigurosamente con los deberes hacia los demás. No obstante, también es crucial evitar que pequeñas disputas de carácter u opiniones, que a menudo surgen en el seno de las familias mejor armonizadas, se filtren o lleguen al dominio público. Estas nubes pasajeras, disipadas rápidamente por el afecto y la confianza, podrían perjudicar la memoria de un extraño al evidenciar las discordias en la vida íntima y, por ende, los defectos.

Como un medio poderoso para obtener consideración, la probidad, debido a su naturaleza elevada y religiosa, no se presta a las indagaciones de la urbanidad. Consideramos, por lo tanto, innecesario profundizar aquí en los principios eternos de la justicia. Sin embargo, las consideraciones relacionadas con la pureza de costumbres no se encuentran en la misma categoría. La prueba de la probidad yace en la propia probidad; sin embargo, debido a los matices delicados de la reputación, en particular en cuanto a la castidad, existen una multitud de cuidados y precauciones que, aunque minuciosos y a veces molestos, nunca deben subestimarse.

Las mujeres, destinatarias específicas de los consejos contenidos en este párrafo, comprenden cuánto puede dañar y herir su buen nombre la más mínima sospecha. Es imperativo evitar esa sombra a toda costa y someterse, para lograrlo, a todas las prácticas de la urbanidad.

Las malas ‘lenguas’ y la murmuración: un fenómeno común en nuestro país

La murmuración, lamentablemente común en nuestro país, afecta a personas inocentes, especialmente mujeres, víctimas de interpretaciones calumniosas. Estas desafortunadas personas son señaladas con desprecio público, recibiendo rechazo en el paseo y siendo ignoradas en el teatro. Aquellos conscientes de que una sola palabra puede manchar una reputación sienten la necesidad de intervenir.

Es frecuente observar la tendencia de algunas personas a proclamar y censurar severamente los defectos de los demás, como si ello demostrara que están exentos de debilidades. La murmuración se convierte para algunos en un medio para preservar su propia reputación, buscando en la maledicencia una fuente de entretenimiento. A pesar de estas prácticas perjudiciales, es esencial resistirse a unirse a los narradores malintencionados y defender a aquellos que son objeto de acusaciones injustas.

En un mundo donde la dignidad y la reputación a menudo se ven amenazadas por percepciones erróneas, es esencial ser selectivos en nuestras relaciones y estar informados sobre el trasfondo de las personas. La defensa ante calumnias injustas se vuelve una tarea necesaria en la actualidad, donde las batallas por la verdad y la integridad se libran a menudo a distancia, y la reputación puede quedar expuesta a los ataques de aquellos que juzgan sin conocer.

Cuidado de la reputación y empoderamiento femenino en el 2024

El resguardo de la reputación de las mujeres implica mantener una conversación modesta, evitar comportamientos provocativos y palabras imprudentes, y rechazar la lisonjera. Al iniciar este 2024, instamos a nuestras lectoras a no menospreciar el espíritu de estos consejos, evitando actitudes que puedan hacerlas parecer impertinentes o insípidas. En este nuevo año, marcado por la energía del Yin, reconocemos el valor de la palabra femenina y abogamos por la construcción, edificación y “sororidad”.

Enfocándonos en la reputación, promoveremos la buena urbanidad, aprovechando cualquier escándalo como una oportunidad para influenciar con mayor honor y rescatar los principios de urbanidad y buenos modales, tan escasos en la sociedad actual. Recordemos que el cambio de opinión es señal de sabiduría, mientras que la obstinación es atributo del necio, como bien expresó Kant.

