El valor de la marca para el desarrollo

Hace unas semanas me tocó estar en frente de un experto en asuntos contables, el cual debía poner un monto al valor de unas acciones que serían puesta en venta. Cuando llegó el momento de presentar cuanto costaba cada una de las acciones, le quise preguntar, que, ¿si había tomado en cuenta no tan solo el valor de los elementos tangibles y contables, en este caso como productos, valor del local y demás, le pregunté si había tomado él en cuenta el valor de la marca?, me dio una respuesta que me dejó claro que al parecer no era un elemento de valor, por lo menos para él como conocedor. Nada más lejos de la realidad.

Para mí, en términos concretos, la marca aporta esos elementos que le dejan saber a un inversionista que sí vale la pena adquirir un bien o no. Esto lo traigo a colación por un sinnúmero de situaciones que entiendo que es ignorado por muchos, me refiero en específico a la clase micro empresarial de mi región, claro sin ánimos de ofender, pero sí de aclarar. Tu marca es tu sello, es lo que la sociedad ve de ti, es sin lugar a dudas lo que la gente entiende que vales o no. A muchos le llamará la atención decir: ¿y porque este tema?, Bueno, porque es vital para lo que debemos y podemos llegar a ser.

Los barahoneros, debemos como colectivo enumerar cada una de las situaciones que nos afectan para lograr ser una marca país, me llaga a la mente cada vez que a nivel nacional e internacional se habla de Plátano Powell. Los barahoneros somos los que representamos el mejor plátano del país, lo que dice bien claro que los demás nos reconocen, pero nosotros al parecer no lo creemos. ¡En este punto quisiera dejar claro esto, no basta con que lo digan es qué hay que demostrarlo, para esto hago un llamado enérgico a la acción, basta ya de tantos atropellos!

En Barahona, debemos comenzar por la clase política, salgamos de todo aquel que no demuestre condiciones, que se vaya a engañar a otros. Nuestra generación debe ser pro región, no ir detrás de un liderazgo que no demuestre, debemos aplicarle la de Jesús, cuando dice: “por sus frutos los conoceréis. El barahonero debe entender que su rol es atraer, si creo fielmente que, no solo a los que se han ido y que han alcanzado una condición que les permite invertir en cualquiera de las áreas, sino también a extranjeros que vean en nosotros una oportunidad. Para eso se hace urgente entender que debemos generar mejores condiciones en la calidad de los servicios, enfatizo en esto, porque nos toca a nosotros no a mas nadie, pues quizás muchos no estarán de acuerdo a venir a dar un paso, para para que avancemos todos.

Lo anterior no lo digo por pesimista, sino más bien realista. Para avanzar es importante entender nuestra realidad, ningún profesional de alto nivel tiene que rogar, ni pagar por venir a un sur profundo, lleno de carencias. Esto es necesario repetirlo y aclararlo pues ha sido una costumbre “cobrar peaje”, nosotros en nuestra condición de pobreza, no debemos ser los que más exigimos, pues como dicen en el béisbol “aquí lo que habla son los números”, y a nosotros los números no nos dan.

Me consta que, muchos tenemos el deseo de una transformación de nuestra región lo más rápido posible, más la realidad es que, también muchos alquilan sus cerebros a políticos que son sus líderes y hacen lo que ellos digan. Una absurda realidad que golpea las posibilidades de desarrollo, esos son merecedores del premio al pensamiento limitado, para no decir otra cosa. Es justo ese pensamiento limitado lo que no nos permite entender, que construir nuestra marca como región de alto nivel, nos permitirá sentar las bases del progreso, que a la larga es el deseo de todo ciudadano, más allá de toda bandera política. Cuidar de Barahona, de la Región Enriquillo y del país debe ser la meta central.

En sentido general en el país no se ha entendido bien cuál es el valor de una marca, es por ello que, escuchamos decir fulano de tal, “es marca país” con esto hacen referencia a que ese fulano, nos representa. Barahona está llamada a representar al país al más alto nivel, pero sus ciudadanos todos estamos llamados a evolucionar, en todo el sentido de la palabra, siempre digo y lo retengo “la pobreza también es un estado mental”, nadie rico de mente se mantiene pobre toda la vida.

A modo de conclusión, este texto es un llamado a que elevemos, nuestros estándares en todo lo que hacemos, para que mañana no andemos como muchos culpando a otros de sus propias desgracias. El desarrollo del Sur no depende solo de un gobierno, de un presidente ni de un partido, el desarrollo del sur depende todos y todas, por eso siempre les digo a quienes me cuestionan sobre todo lo que se debe de hacer, les recuerdo que sería iluso y hasta injusto pensar que tu parte debe de hacerlo otro por ti. Me da mucha pena, que para muchos migrar y dejar el problema a los otros sea el camino, no te olvides de hacer también tu parte.

Barahona es un patrimonio de todos los barahoneros y del país, por eso se hace necesario volver a citar a Jesús, cuando dijo “si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame”. Por eso digo que para empezar a avanzar en el tema del desarrollo de Barahona y el sur, no caería nada mal que cuidemos lo que según muchos somos, “la perla del sur”.

Autor Dr. Natanael Gutiérrez

