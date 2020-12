El uso desmedido del poder, estragos de arrogancia y pérdida del liderazgo

El mayor privilegio que puede llegar a obtener un ciudadano es la oportunidad de servir a su país, aún más si este servicio es el de mayor jerarquía en la nación, como es en este caso de ser presidente.

Un poder conferido de forma directa por la mayoría de los ciudadanos que confían plenamente en el plan de gobierno de un candidato el cual con un equipo de técnicos se compromete a fortalecer las políticas públicas y trabajar por las áreas de mayor necesidad como son la educación, salud, seguridad ciudadana, etc.

Este poder no puede ser ejercido de una forma abusiva por quien lo administra en el momento de su mandato, el mismo debe ser un poder de consenso que cree soluciones constructivas, pero con medidas que fortalezcan al Estado.

En la mayoría de casos existen mandatarios de convicción de que el poder no tiene límites, de que el poder es para usarse, y que el poder no se desafía, este tipo de acción hacia el pueblo han sido parte del irrespeto para quienes confiaron en un mandatario que no respeta las propias normas que rigen un estado social y democrático de derecho.

En días pasados en medio de mi habitual lectura al libro escrito por Barack Obama, Una tierra prometida, el autor hace referencia de que el poder no puede poner a los demás abajo, el mismo aboga para que el poder sea utilizado para levantar a los demás y encaminarlos por la vía del desarrollo, esto lo definía el mismo Obama como el verdadero funcionamiento de la democracia, por lo que una democracia se gana con el trabajo de todos.

El mayor error que han cometido los funcionarios que tienen el privilegio de servir a su país es olvidar a sus ciudadanos, y en esta ocasión cuando me refiero a olvido no hago referencia al apoyo económico o asistencia social por parte del estado, es a la omisión de estos funcionarios que no se detienen a escuchar y poner el oído en el clamor de las soluciones del ciudadano. En proyectos de ley que favorezcan a la mayoría, que el mismo trascienda más allá de un periodo de sus funciones.

Siempre he definido el liderazgo de una persona por ser un ente mediador, en pocas palabras lo resumo como un pastor que guía a sus ovejas y busca el avance de todas, un líder que no busca aplausos, ni ser reconocido a destiempo, más bien es aquel que trabaja sin buscar satisfacción momentánea por los halagos de sus cercanos y colaboradores.

En ocasiones debemos emular las palabras del argentino cantautor y poeta Facundo Cabral en la que recitaba en unas de sus canciones estas palabras filosóficas y decía así: “Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado; el hombre le hace caricias al caballo pa’ montarlo.”

En el camino al liderazgo las personas suelen sentirse normalmente halagadas por sus colaboradores, sin embargo no podemos crecernos ante estos halagos que bien son positivos, pero tienden a hacer perder el enfoque de una persona, muchos comentarios halagadores suelen ser en su mayoría por intereses personales, y es aquí en donde suelo llamarle los estragos de la arrogancia que es cuando una persona no se deja aconsejar de sus familiares, o amigos y cree que el poder que tienen en sus manos lo pueden todo, esto es a causa de los halagos y reconocimientos constantes que le hacen a estas personas.

Lo más peligroso en estos casos es estar embriagado de poder por eso siempre es bueno mantener los pies sobre la tierra y pedir a nuestro padre Dios la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, y la valentía de David, estas fueron la invocación de un mandatario ante la Asamblea Nacional.

Posterior a esto viene la pérdida del liderazgo y la falta de su entorno, por acciones cometidas cuando ostentan el cargo, el verdadero reconocimiento no es al líder, siempre debe ser a sus colaboradores que lo posicionan al lugar en donde fue privilegiado.

Los comportamientos arrogantes en un líder son el resultado más fácil de extinguir un liderazgo rápidamente, utilizar la superioridad con su equipo que creyó en su proyecto esta es un arma letal.

Los seguidores que siguen a un determinado liderazgo son como los discípulos de Jesús, esperan aprender de su maestro por un determinado tiempo para poder enriquecer sus conocimientos y seguir propagando las buenas prácticas del líder, es por esto que los lideres siempre tendrán la tarea de crear las condiciones necesarias para ayudar a otros a fortalecer sus propios liderazgos.

Me despido con unas palabras que nunca debemos replicar, “Existen personas en el mundo que solo piensan en sí mismas. No suele importarle lo que les pase a las otras personas, siempre que obtengan lo que quieren, menosprecian a otras personas para sentirse importantes.

Autor

Fraymi Almonte Estrella