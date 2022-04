El turismo no se ha recuperado

Tanto el presidente de la República, como el ministro de Turismo han ofrecido declaraciones a la prensa, indicando sobre la recuperación del sector a nivel previo a la pandemia, esas afirmaciones encontraron respaldo internacional, cuando la Organización Mundial del Turismo, le otorgó al país un reconocimiento por la labor desarrollada para la recuperación del referido sector.

Dos pueden ser las opciones para procurar comprobar la veracidad que tiene lo afirmado, la primera, mediante datos que lo respalden y la segunda, identificando variables que pueda refutarlo. Para comprobar lo cierto de la recuperación del turismo, ambos caminos pueden recorrerse, por lo limitado de las variables intervinientes.

El sector turismo se destaca en la economía dominicana por varias razones, el aporte al PIB, su incidencia en el crecimiento de la economía, el empleo, el gasto, como generador de divisas, de ingresos al fisco y en la inversión extranjera.

Desde años, el sector turismo ha incidido con frecuencia en la tasa de crecimiento de la economía, más recientemente lo ha hecho al pasar de un débil 0.4 %, como propulsor al crecimiento del PIB de un 7.0 % en 2018, a un 1.6 % en la expansión de un 12.3 % del PIB en el 2021; aunque también, se puede mencionar que, no ha tenido participación en la contribución al aumento en la expansión de la economía, tal fue el caso del 2019, cuando el PIB alcanzó un 5.1 % de aumento y el turismo tuvo una participación nula.

En la misma línea, la participación en promedio del sector turismo en la economía dominicana de la última década ha sido de alrededor de un 7.0 % sobre el PIB; sin embargo, con la aparición del COVID-19 en el territorio nacional se ha reducido, al situarse en el 2020 con un 4.1 % y en el 2021 a un 5.3 %, cuando en el 2019 alcanzó un 7.4 %, evidenciando por esa vía, que aun la actividad turística no muestra la recuperación para alcanzar el nivel registrado en el año previo a la pandemia, al faltarle 2.1 puntos porcentuales (pp).

Año Aporte al PIB En % Aporte a la inversión En % Divisas Millones En US$ Ocupación Gastos Turismo En US$ Ingreso fiscal En millones RD$ 2019 7.4 37.2 7,471 71.6 136-816 10,986 2020 4.1 32.9 2,674 40.5 129-676 5,015 2021 5.3 31.0 5,680 51.0 129-712 3,998*

Fuente: Página web Banco Central y el autor. *A junio 2021

Año Faltante aporte PIB Inversión faltante* Divisas faltante Ocupación faltante Ingreso fiscal faltante Turistas faltante 2021 2.1 pp US$ 2,140 US$ 1,791 20.6 pp US$ 2,990 1,630,210

En lo relativo a la inversión extranjera directa, durante los años del 2019 al 2021 se ha situado en alrededor de 3 mil millones de dólares promedio anual. El nivel más elevado lo presentó el 2021 con US$ 3,102 millones y el de menor monto el 2020 con US$ 2,559 millones. La participación del sector turismo fue variada, siendo la mayor (US$ 954.0 millones) en el 2020 con 37.2 % y la menor en el 2021 con US$ 961.8 millones, equivalente a un 31.0 %, evidenciando que su recuperación en términos relativos no se ha registrado, al faltarle 6.2 puntos porcentuales para igualarlo.

El sector turismo muestra un importante aporte al total de divisas que ingresan a la economía de la República Dominicana por diferentes conceptos. Previo a la pandemia, durante los años que van del 2019 al 2021 generó un total de US$ 15,825 millones, siendo el de mayor monto y aporte el 2019 con US$ 7,471 millones, representando el 25.9 % del total y el de menor contribución correspondió al 2020 con un 11.3 %, equivalente a US$ 2,674 millones. En el 2021 registró un monto de US$ 5,680 millones, para un 17.9 %, lo que significa que, aun el referido sector no ha superado ni igualado lo alcanzado previo a la pandemia.

La publicación más reciente acerca de la cantidad de habitaciones hoteleras asciende a 83,041, conforme las estadísticas oficiales al 2019. La tasa de ocupación de la oferta hotelera ha variado en los últimos años, siendo el mejor el del 2019 con un 71.6 % y el menor el 2020 con un 40.5 %. La ocupación en el 2021 mostró signos de recuperación, pero aun dista mucho del nivel alcanzado previo a la pandemia, dado que, registró solo un 51.0 %, por lo que, no encuentra respaldo el juicio de que, el sector del turismo esté recuperado, al faltarle 20.6 puntos porcentuales para igualar el indicador registrado en el 2019.

A nivel de los ingresos fiscales que reporta la actividad turística, el año con mejor desempeño fue el 2019, cuando captó RD$ 10,986 millones, para el año de la pandemia disminuyó a RD$ 5,015 millones y para el primer semestre del 2021 a RD$ 3,998 millones, señal que permite considerar que de mantenerse la tendencia en todo ese año no superará el registrado previo a la pandemia por un monto estimado en US$ 2,990 millones, por lo que, en términos fiscales, se encuentra por debajo y su recuperación no está completada.

En cuanto al gasto incurrido por los visitantes no residentes, el de los dominicanos supera al extranjero, el primero con un pico de US$ 816.0 al año y el segundo con US$ 136.4, ambos para el 2019. El referido gasto no ha sido superado en los años siguientes, pues el 2021, año de la reapertura económica, alcanzó US$ 712.0 y US$ 129.5, respectivamente.

Respecto a la llegada de turistas al territorio dominicano, la mayor cantidad de su historia se registró en el 2018, cuando ingresaron un total de 7,220,334, seguido al año previo a la pandemia, el 2019 con 7,126,857. En cuanto a la menor cantidad visitantes se verificó en el 2020 con 2,707,423 y en el 2021, el inicio de la recuperación alcanzó 5,590,124, equivalente a un 78.4 % del nivel que hubo en el año antes del inicio de la pandemia, por lo que, el faltante es de 21.6 puntos porcentuales.

Al momento de escribir este informe la cantidad de turistas publicados en medios oficiales alcanzan 1,224,842 a febrero del 2022, cifra inferior a la del 2020 cuando se inició el COVID-19 en magnitud planetaria, que fue de 1,236,031 y menos aún a la del año con anterioridad a la pandemia que fue de 1,319,337.

Como se ha podido leer en cada uno de los seis indicadores expuesto, en ninguno se ha logrado igualar ni menos superar los valores alcanzados en el 2019, año prepandémico, razones que permite afirmar que se inició la recuperación del sector del turismo en la República Dominicana, pero que su recuperación plena está a medio camino.

Relacionado