El ‘Tren bala’ de Brad Pitt llega a la estación con 30,1 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. — La estilizada obra de acción “Bullet Train”, protagonizada por Brad Pitt, llegó con un fin de semana de estreno de 30,1 millones de dólares, según estimaciones de los estudios el domingo, cuando la última gran película de la recuperación de verano de Hollywood llegó a los cines.

El debut de “Bullet Train” para Sony Pictures fue sólido pero no espectacular para una película que costó 90 millones de dólares y fue impulsada por el importante poder estelar de Pitt. Incluso si se mantiene bien en las próximas semanas, los cines no tienen grandes estrenos de estudio en el horizonte para el resto de agosto, y pocas cosas seguras que esperar a principios del otoño.

Si bien el final del verano siempre es un período tranquilo en los cines, lo será especialmente este año, y es probable que agote parte del impulso generado por “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World: Dominion”, “Minions: The Rise of Gru”. ” y otros. Después de una temporada de regreso que acercó la taquilla a los niveles previos a la pandemia, está a punto de quedarse bastante tranquilo en los cines.

“Definitivamente va a ser más tranquilo, como la calma después de la tormenta”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore. “Pero eso no significa que no vaya a haber grandes películas y tal vez la buena voluntad generada por algunas de esas películas podría ser suficiente para impulsar la taquilla hasta que entremos en el corredor de los éxitos de taquilla con ‘Black Panther: Wakanda Forever’. y ‘Avatar 2’ más adelante. Tenemos que esperar que no podamos mantener el ritmo que tuvimos este verano”.

Como la última gran película de verano en salir de la estación, “Bullet Train” espera seguir circulando durante las próximas semanas. Eso estaría en línea con el libro de jugadas de algunas otras películas de verano originales lanzadas en agosto como “Free Guy” y “Crazy Rich Asians”. Dirigida por David Leitch (“Atomic Blonde”, “Deadpool 2”), “Bullet Train” reúne a varios asesinos (los coprotagonistas incluyen a Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry) en un tren a toda velocidad que va de Tokio a Kioto.

Como uno de los pocos éxitos de taquilla originales del verano sin una propiedad intelectual de renombre detrás, el “Tren bala” con clasificación R podría haber llegado al fin de semana con más impulso si las críticas hubieran sido más sólidas . Con una calificación fresca baja del 54% de los críticos en Rotten Tomatoes, “Bullet Train” fue recibido solo un poco mejor por el público, que le dio a la película una B+ CinemaScore. La película agregó $ 32,4 millones en taquilla en el extranjero.

El otro gran lanzamiento del fin de semana, “Easter Sunday”, luchó por hacerse popular. La comedia de Universal Pictures, protagonizada por el cómico Jo Koy como un actor que asiste a la celebración del domingo de Pascua de su familia, ganó elogios por su representación filipina, pero recibió críticas aún peores que “Bullet Train”. Se inauguró con $ 5,3 millones en venta de entradas.

En cambio, “Bullet Train” fue seguido por una serie de remanentes, incluido “DC League of Pets” de Warner Bros. El lanzamiento animado recaudó $ 11,2 millones en su segunda semana de lanzamiento.

“Nope” de Jordan Peele, el lanzamiento de terror y ciencia ficción de Universal, continuó teniendo un buen desempeño, ganando $8.5 millones en su tercer fin de semana. Con $98 millones en boletos vendidos, “Nope” pronto superará los $100 millones en la taquilla nacional.

“Thor: Love and Thunder” de Taika Waititi, para Walt Disney Co., ocupó el cuarto lugar con $7,6 millones en su quinto fin de semana. Ahora asciende a $ 316,1 millones, lo que la convierte en la película de Thor más taquillera a nivel nacional. Con $ 699 millones a nivel mundial, es menos probable que “Love and Thunder” alcance la recaudación mundial de $ 854 millones de “Thor: Ragnarok” de 2017.

En lanzamiento limitado, “Bodies Bodies Bodies” de A24 se estrenó en seis pantallas en Nueva York y Los Ángeles con $226,525 en ventas de boletos, lo que equivale a un promedio por pantalla de $37,754. La comedia de terror sobre ricos veinteañeros en una fiesta en una casa remota, con un elenco que incluye a Amandla Sternberg, Maria Bakalova y Pete Davidson, se expande a nivel nacional el viernes.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el martes.

1. “Tren Bala”, $30.1 millones.

2. “DC League of Super Pets”, $11.2 millones.

3. “No”, $8.5 millones.

4. “Thor: amor y trueno”, 7,6 millones de dólares.

5. “Minions: The Rise of Gru”, $7.1 millones.

6. “Top Gun: Maverick”, $7 millones.

7. “Donde cantan los cangrejos de río”, $5.7 millones.

8. “Domingo de Pascua”, $5.3 millones.

9. “Elvis”, $4 millones.

10. “El Teléfono Negro”, $1.5 millones.

