El trauma de la chichigua en banda

Hace algún tiempo recibí en mi consulta a un hombre deseoso de disipar una duda. Años después de divorciarse, se enamoró de una joven muy bella que le fue infiel y le trastornó la vida, pero él creyó “superar” la situación adoptando una actitud poco comprometida con las mujeres. Con sus nuevas parejas nunca formalizaba una relación y su conducta asumía un estilo estereotipado: conocía a la mujer y la enamoraba, a pesar de que le advertía que él no se iba a comprometer con ella porque había vivido un desengaño.

Hecha la advertencia y después de tan sincera confesión, notaba que –a pesar de todo- muchas de sus amigas se enamoraban de él y le toleraban su infidelidad. Si alguna pedía alguna explicación adicional, él le respondía: “Te lo dije. Nunca te prometí fidelidad. Yo soy como una chichigua en banda que no está atada a nadie por ningún lado”.

Pero, ¿qué suscitaba la duda que había conducido a este hombre a nuestra consulta? Había oído decir a un conferenciante que los hombres que se acostumbraban a no enamorarse, cuando le caían los años, lo deseaban tanto que sus amantes no le correspondían. En efecto, el paciente, con 56 años de edad pero en perfecto estado de salud, le prestó mucha atención al comentario y, lo que es más importante aún, desde esa noche no había podido conciliar el sueño.

¿De qué padecía “la chichigua en banda”? De “olvidar” sin haber hecho el duelo de su primera amante. Sus relaciones posteriores, sinceras pero carentes de compromiso, sin un proyecto de vida compartido, eran sintomáticas de un conflicto no resuelvo, aun cuando el sujeto no sufría como sus consortes.

El comentario del conferenciante despertó la angustia porque revivió el fantasma de la primera amante, afectivamente desligada, pero capaz de suscitar un conflicto no resuelto. La terapia le devolvió a este paciente la capacidad de asumir el riesgo de amar y de contar con una compañera de vida, y no sólo con compañeras de aventura.

Por: Dr. Huberto Bogaert García

