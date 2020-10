El trato de estrella a Kawhi Leonard molestó a algunos compañeros en los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Que el ambiente o la química –quizás ambas cosas– no andaban bien en el seno de Los Ángeles Clippers, no era ningún secreto. A lo largo de la temporada los problemas se fueron acumulando en una plantilla repleta de talento que, sin embargo, siempre dio la sensación de moverse por la NBA como un grupo de desconocidos que se citaban en los pabellones para jugar. Hicieron buenos partidos. En otros no se presentaron. Y así se plantaron en playoffs, con la sensación de que aún les quedaba camino por recorrer para ser básicamente un equipo.

Por supuesto que al certificarse su eliminación en semifinales de la Conferencia Oeste ante Denver Nuggets poco tardó en buscarse culpables. Algunos apuntaban a que Kawhi Leonard no dio el paso al frente para liderar a los suyos. Otros señalaron que el rendimiento de Paul George siempre decae en el momento de la verdad. Y tampoco faltaron los que pusieron el acento en una segunda unidad dominada por Lou Williams y Montrezl Harrel que estuvo muy por debajo de lo ofrecido en temporada regular. Sea como fuere, el desastre llegó y por ahora el único ‘damnificado’ es el despedido Doc Rivers –comillas porque en cuestión de días encontró trabajo en Philadelphia 76ers–.

¿Qué pasó en el equipo a lo largo de la temporada para llegar a esta situación? ¿Todo se basa en el hecho de que en ningún momento pudieron contar con todos sus jugadores a la vez por lesiones? Según Jovan Buha y Joe Vardon de The Athletic el problema tiene al menos otra vertiente, la cual subyace del trato de favor dispensado a Kawhi Leonard desde su llegada a la franquicia.

Fuentes de los citados periodistas señalan que la dinámica de grupo centrada en las nuevas estrellas molestó a varios jugadores que ya formaban parte de la plantilla anteriormente. Entre ese grupo de chicos contrariados se encontraban Patrick Beverley, Lou Williams y Montrezl Harrell, quienes llegaron a un estado de irritación por cómo manejaba Leonard el día a día del equipo.

A lo largo del curso habrían sido varios los asuntos que generaron problemas entre el dos veces MVP de las Finales y sus nuevos compañeros. Por un lado no gustó la famosa gestión de carga de Leonard, quien ya se manejó descansando en bastantes ocasiones a lo largo del curso durante su aventura en Toronto. Por otro, tampoco hizo gracia que la organización le permitiese vivir en San Diego, algo que ocasionó que en no pocas ocasiones Leonard llegase tarde a los vuelos que debía tomar el equipo para sus desplazamientos.

Sin duda son cuestiones que pueden generar controversia, pero de igual modo sabemos que si los Clippers hubiesen llegado a las Finales, incluso sin conseguir el anillo, todo habría quedado olvidado. Como mencionábamos, en Toronto Leonard se manejó de manera similar. Él era quien marcaba su calendario de partidos y tenía ese mismo trato de favor a la hora de descansar en muchas ocasiones. La única diferencia es que con los Raptors salió campeón mientras que con los Clippers ha certificado un completo desastre.

La llegada de Lue

Quizás pensando justo en esa gestión de egos los Clippers han decidido que Tyronn Lue sea su nuevo entrenador jefe. Asistente de Doc Rivers en la campaña recién finalizada, Lue tuvo el encargo en Cleveland de manejar la relación entre LeBron James y Kyrie Irving para llevarlos hasta el anillo en 2016. La cuestión es que si esa es la perspectiva de la franquicia, no se debería pasar por alto que las personalidades de los jugadores también cuenta. LeBron parece tener la cualidad de hacer equipo allá dónde va. Leonard aún debe demostrar que puede alimentar ese tipo de energía en un conjunto que se está formando prácticamente de cero.