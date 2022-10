El trastorno bipolar dificulta la estabilidad de las relaciones amorosas, afirma terapeuta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El logoterapeuta argentino Eugenio Pérez Soto, manifestó que es muy difícil paras las personas con trastorno bipolar mantener una relación amorosa o afectiva con otras personas, debido a que los cambios de ánimo y de humor extemporáneos a los que se enfrentan afectan su socialización y la comunicación.

“Ser la pareja de una persona bipolar es muy difícil, porque todo es cíclico: la enfermedad, la depresión, la manía y en los cíclicos también está la fase de inestabilidad, después viene la fase maníaca de la hiperactividad, después viene el quiebre y con el internamiento o la fase delirante”, manifestó.

Se entiende que solo una persona que ame muchísimo puede sostener el ritmo circular de bipolaridad, expuso Pérez Soto al ser entrevistado por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Hay parejas que se sostienen, hay personas que aman totalmente y son muy nobles. A mí me tocó ver parejas más jóvenes en las que la otra parte no lo sostuvo, tanto la mujer como el hombre, ambos se casaron, Germán tuvo familia y Luz al poco tiempo de ser casada con el tema de la bipolaridad, no aguantó el marido”, emitió.

El especialista comentó que existe una medicación de por vida para las personas con bipolaridad, pero la realizada es que muchos no son constantes y generalmente no la mantienen, provocando que los ciclos se aceleren rompiendo los vínculos creados con otros individuos.

“Además de ser una enfermedad que afecta a personas inteligentes, también a personas muy buenas que sufren mucho y para las parejas es muy difícil, no es fácil un trastorno de la bipolaridad ni para la mujer, para la familia, ni para los hijos”, expresó.

En ese sentido, dijo que la inestabilidad emocional de esta enfermedad, no solo afecta las parejas, se ven afectadas también toda la familia.

