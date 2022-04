El tránsito, un problema que se agudiza

La República Dominicana viene padeciendo de manera constante en los últimos años un problema que se mantiene en franco crecimiento, nos referimos al tránsito y sus repercusiones en la movilidad urbana.

Hay que entender que el tránsito es un tema transversal que genera problemática económica (gasto de combustible e inversión de tiempo), social, medioambiental y llega a convertirse sin lugar a duda también en un problema de salud pública.

El tema lo vamos a abordar desde el punto de vista urbano, con varios ítems vinculados a la problemática y con énfasis importante en el Gran Santo Domingo.

Medios de transporte masivo

A partir de la inauguración del Metro de Santo Domingo en el año 2009 experimentamos un progreso sustancial, el mismo ha llegado a transportar cerca de 400 mil personas diarias en sus días pico, consta en la actualidad de dos líneas, la línea 1, esta va desde la estación Mamá Tingó en Villa Mella (Santo Domingo Norte) hasta la del Centro de los Héroes en el Distrito Nacional, posee 16 paradas que se recorren en un promedio de 25 minutos. (Dirección Norte – Sur).

La línea 2 tarda aproximadamente 26 minutos, partiendo desde las estaciones cabecera Concepción Bona a la María Montez. La segunda línea conecta la parada ubicada en la carretera Mella en Santo Domingo Este con la estación cercana a la avenida John F. Kennedy, esquina avenida Gregorio Luperón, en Santo Domingo Oeste. (Dirección Este – Oeste)

Aunque en menor medida los servicios del Teleférico de Santo Domingo y los corredores de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) también aportan a la movilidad urbana y por tanto a la liberación del tránsito.

Como deficiencia en los medios de transporte masivos podemos ver las tan esperadas rutas alimentadoras del Metro de Santo Domingo, su no operación obliga a los usuarios a utilizar medios de transporte no masivos tanto antes como después de utilizar alguno de los ya mencionados, impidiendo completar el circuito y haciendo de estos menos efectivos.

La cantidad de zonas sin tocar por estos medios de transporte masivos en el Gran Santo Domingo es otra limitante importante sobre todos por los más efectivos (Metro y Teleférico).

Una de las problemáticas que no aparece generalmente cuando se habla o escribe sobre este tema es la falta de estacionamientos y/o facilidades alrededor de estaciones de los medios de transporte masivo, quitando esto la posibilidad de generar rutinas cortas en los usuarios que poseen vehículos pero que podrían accionar gran parte del día en medios de transporte masivo y al final de este mismo día usar su vehículo propio.

Una economía que crece

La Economía de República Dominicana es la 8va economía de América latina siendo también a la vez la más grande e importante de toda Centro América y el Caribe ocupando el primer puesto y obteniendo el liderazgo regional. Desde el año 2012 la economía dominicana es la de mayor crecimiento de toda América latina, para poner un ejemplo de los años previos a la pandemia, la economía dominicana según cifras del Banco Central creció en 2012, 2.7%; en 2013, 4.9%; en 2014, 7.1%; en 2015, 6.9%; en 2016, un 6.7%; en 2017, 4.7%; en 2018, 7.0%; y en 2019 un 5.1; para un promedio de 5.64% en los 8 años previos a la pandemia.

De manera obvia este crecimiento de la economía viene acompañado de mayor capacidad adquisitiva llevando hogares donde no había medio de transporte propio a comprar un primer vehículo, donde había uno a comprar un segundo y así sucesivamente; la infraestructura de servicios para sostener este crecimiento económico también significa mayor cantidad de vehículos, empresas que crecen, nuevas empresas, etc.

Sin generar especulación vamos a ver el crecimiento del parque vehicular en los últimos años según la Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De manera clara podemos ver como el parque vehicular del país no ha detenido su crecimiento, pasando en 2011 de dos millones novecientos dieciocho mil (2,918,000) unidades a 2021 con cinco millones ciento cincuenta y dos mil (5,152,000) unidades y obviamente esto afecta de manera importante el tránsito y los efectos que del mismo derivan.

Como decíamos al principio el problema del tránsito es transversal a un sin número de situaciones que se producen alrededor del mismo, para que tengan una idea sobre lo que hablamos, en noviembre de 2015 según estudio del grupo Soluvial RD, se pudo llegar a la conclusión que las personas que transitan a diario por los corredores de las avenidas 27 de Febrero y John F. Kennedy-Duarte de la capital podrían gastar hasta RD$6,000 adicionales al mes en combustible debido a los embotellamientos que afectan a estas vías durante las horas “pico”.

Nótese que en el momento que se realizó dicho estudio la gasolina Premium tenía un precio de RD$ 187.10 el galón, es decir, que por calculo simple podemos entender que en el día de hoy con gasolina Premium rondando los RD$ 293.50, el gasto que inicialmente era RD$ 6,000 hoy sería RD$ 9,413 pesos, ojo recuerden que este es un monto extra a las personas que transitan por una vía en especifico durante los días de la semana, el efecto del congestionamiento en el tránsito es devastador para la economía individual.

Falta de coordinación, planificación y políticas públicas claras

Las entidades con mayor grado de responsabilidad en el tema del tránsito son:

– Alcaldías de los diferentes municipios

– Instituto de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT)

– Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)

– Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)

Del trabajo de estas instituciones podríamos generar un cumulo importante de aseveraciones que dejarían en una condición complicada la labor desempeñada en dicha problemática, de las responsabilidades ha desarrollar por las mismas y que se entiende están pendientes podemos citar:

– Ayuntamientos que no asumen el liderazgo del proceso, el ayuntamiento como gobierno local tiene una gran carga de responsabilidad y mecanismos para normar sobre el tema del tránsito desde la orientación de los pares viales, correcta identificación, horarios de uso, uso de suelo, etc. Debemos agregar que en la ley 176-07 en su artículo 19 sobre las competencias de los ayuntamientos, en su primer acápite el a, reza de la siguiente manera “Ordenamiento del transito de vehículos y personas en las vías urbanas y rurales”. Se valida la importancia del papel de las alcaldías en este proceso.

– La tarea de la educación vial es una materia reprobada, podemos validar esto en nuestro nefasto liderazgo en muertes por accidentes a nivel mundial; las instituciones deben concentrarse más en esto que en asignar una multa o en esperar que el conductor cometa la infracción para castigarlo, la lógica debe ser la prevención.

– Vías de comunicación en estado deplorable.

– Unidades (vehículos) en muy mal estado recorriendo nuestras calles y avenidas y produciendo más embotellamientos, hay que recordar que la revista es uno de los mecanismos que tienen las autoridades para fiscalizar el estado de los vehículos.

– Realización de tareas de manera rudimentaria, el tránsito es un ente vivo y por tanto tiene comportamientos que se pueden estudiar, debemos saber como se comporta el tránsito a cada hora y cada día de nuestro año, generar históricos que nos permita predecir comportamiento en días atipicos (San Valentín, día de las madres, navidad, etc.). Cuando esto se tenga estructurado no hay necesidad de tener un agente en tareas que deben ser propias de semáforos inteligentes con una programación que permita avanzar de acuerdo con cálculos y al trafico estudiado y no a la percepción de un agente de DIGESETT.

– Se debe repensar el Distrito Nacional, de lunes a viernes además de casi un millón de personas que viven el DN como centro económico del país este recibe aproximadamente un millón más de visitantes (población flotante) que vienen diario a diferentes tareas, imaginen ustedes una ciudad diseñada y con servicios para 400 mil personas, con una población fija de 1 millón y con una población total en un momento de 2 millones, es lógico que los servicios no darán abasto y que la movilidad urbana se verá reducida.

– El caos en el transporte publico de pasajeros, en todas sus vertientes este es un tema para trabajar, pero se debe decir que nadie quiere hacerlo, desde el estado de las unidades, la falta de control de las autoridades, la informalidad de este, etc.

Sin lugar a duda el tránsito es una problemática que en vez de estar viendo la luz al final del camino sentimos que esta luz se aleja, es un problema que realmente hay que intervenir pues la cantidad de complicaciones que de este se derivan es demasiado amplia tanto para el pueblo como para las autoridades.

Sin lugar a duda y luego de lo expuesto podemos afirmar que el problema del tránsito se agudiza en República Dominicana.

POR ING. ELÍAS CORNELIO

*El autor es Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible

