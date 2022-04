El tránsito en Republica Dominicana un problema capital…

Históricamente, podemos observar que el crecimiento y desarrollo económico de los países, ha estado condicionado a la solución de la movilidad y a la disponibilidad de medios de transporte económicamente eficientes, no hay dudas que el transporte incide en el desarrollo mercantil, puesto que permite la ampliación de los mercados locales y hace posible el desarrollo de la producción a gran escala, a la vez que aumenta la eficiencia y productividad, disminuye los costos y como consecuencia de esto mayor competitividad de los productos nacionales en el comercio internacional. Es evidente que, si las mercancías llegan a su destino en el menor tiempo y al menor costo posible contribuye a abaratar los productos, nos volvemos más atractivos y demandados y se beneficia el país y la población. No obstante, a pesar de la relevancia de la movilidad para garantizar la viabilidad económica, y a pesar de los planes de ampliación de corredores de autobuses y líneas del metro, en nuestro país este tema no ha sido abordado eficazmente y su impacto con el desarrollo económico no ha sido ampliamente analizado.

Un aspecto que afecta la fluidez del tránsito lo constituye el aumento de la población, se estima que el número de vehículos motorizados aumenta en más de 10% al año y que se duplica en un periodo de 7 años, en todo caso, visto exclusivamente desde la perspectiva de la movilidad, la concentración puede elevar las densidades más allá del nivel correspondiente y provocar carencias de servicios públicos. Por lo que la alta concentración de la población en la ciudad de Santo Domingo, unido a la escasa aplicación de políticas estructuradas en el área del transporte, ha causado un desbalance entre el crecimiento urbano y las disponibilidades de infraestructuras. En los últimos años el aumento de la demanda de transporte y del tránsito vial han traído como consecuencia, incrementos en la congestión, demoras, accidentes y problemas ambientales. La circulación vehicular continúa siendo uno de los problemas más graves en nuestro país, entre movilidad, aumento de la motorización e incremento demográfico, el ciudadano pierde al menos dos horas al día atrapado en el tráfico.

Las perspectivas de mejoramiento de la movilidad son visibles, no obstante, no solucionan cabalmente el problema, existen temas que urgen analizar para aminorar el impacto del congestionamiento del tránsito, entre ellos, el tiempo promedio de circulación diaria en lugares específicos en el área urbana, el tiempo promedio que pasa un transporte detenido en la carretera. Existen medidas de fácil implementación y a muy bajo costo que pudieran mejorar sustancialmente el problema y optimizar la circulación, entre estos está el identificar los lugares y horas de entaponamientos frecuentes, análisis de las direcciones de las vías en el sector urbano, evaluar la cantidad y ubicación de semáforos en lugares que son innecesarios por el escaso volumen de tránsito, eliminar las ciclovías, establecer vías rápidas de circulación, reversar el sentido de las vías luego de la 7:00 PM a 6:00 AM, coordinación de semáforos de un itinerario, de tal modo que los vehículos puedan atravesar la vía de un extremo a otro, a una velocidad constante y sin detenerse, evaluar las señales de ¨No gire a la izquierda¨ para que se eliminen las innecesarias debido a que muchas veces estamos apenas a metros de nuestro lugar de destino y tenemos que hacer un largo desplazamiento la mayoría de las veces innecesarios y esto se traduce en pérdida de tiempo y en aumento de la congestión, es necesario además ajustar el tiempo del cambio de luz, debido a que esperamos varios minutos para pasar y una vez se produce el pase, a penas tarda muy pocos segundos para volver a la luz roja y esto dificulta la descongestión de las largas filas en las horas pico, por igual se deben escalonar los horarios de inicio de actividades de trabajos y colegios, incluso escalonar los horarios de entrada de los empleados.

Otra forma de restricción es establecer la tarificación vial, la cual consiste en el pago de permisos de circulación en los cascos más congestionados de la ciudad, implantar nuevamente el sistema de grúas para remolcar los vehículos parqueados indebidamente, evaluar la posibilidad de que todos los solares yermos en los centros urbanos puedan ser utilizados de manera temporal como parqueos y otorgar incentivos a sus propietarios como la liberación de pagos de IPIS, no obstante, la medida categórica que mejoraría sustancialmente la fluidez del tránsito, la constituye la suspensión de los agentes de tránsito en los semáforos y darles a ellos el papel que realmente les corresponde que es el de vigilar desde puntos estratégicos las violaciones e incumplimientos de las normas de tránsito. Es insólito e inaudito pretender que estos agentes puedan ayudar a la fluidez del tránsito y sustituir los semáforos, eso es ignorar los avances y volver a la época primitiva, estos agentes provocan todo lo contrario, dondequiera que hay agentes de estos hay entaponamientos, porque sencillamente no pueden imaginar ni mucho menos discernir, más allá de su campo visual, de donde viene la congestión para agilizarla, hasta que no se tome la medida de desplazarlos de esa función , estaremos sumergidos en el caos del transporte de manera inmisericorde .

Los fuertes impactos negativos de la congestión exigen esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control y de acuerdo a esto ¿qué medidas en el largo plazo pudiera implementar el gobierno para disminuir el impacto del crecimiento de la población? ¿Cómo se pudiera controlar el tamaño de la ciudad? es entendible que las poblaciones se muevan atraídas por las oportunidades económicas, pero ¿no se podría, para frenar ese éxodo hacia la capital trasladar oportunidades de desarrollo hacia el interior? Si se concitan esfuerzos para respaldar y ayudar a comunidades vulnerables para que previa identificación acertada de los potenciales y evaluación de los recursos disponibles, se puedan crear micro, pequeñas y medianas empresas e incrementar sus potenciales de ingresos, esto puede contribuir a mejorar las condiciones económicas, a reducir la tasa de pobreza y disminuir la concentración en la ciudad de Santo Domingo. Todo el desarrollo de nuestro país está concentrado en Santo Domingo y en Santiago y las demás comunidades y provincias languideciendo y cada día más deprimidas por falta de oportunidad de desarrollo.

En el mediano plazo también, obtendríamos una mejoría sustancial mediante la instalación de un sistema de semáforos gestionado desde un ordenador central que se aborde por etapas y sectores de la ciudad, comenzando con el progresivo reemplazo de los semáforos obsoletos por otros que soporten la tecnología necesaria. Su aplicación en zonas de tránsito intenso mostraría sus bondades entre estas la utilización de sensores que permiten cambiar las luces de acuerdo a la congestión de las vías. El transporte urbano en su conjunto es una actividad de importante magnitud que se hace inaplazable su inclusión en la elaboración de los planes estratégico, y debe ser una prioridad nacional compatibilizar la movilidad, el crecimiento y la competitividad, por lo que las acciones deben ser encaminadas por especialistas en ingeniería vial y ha de ser continuo y permanente. Un criterio requerido para habilitar la movilidad inteligente para reducir los congestionamientos de tránsito, es conectar a la nube las diferentes partes del sistema de transporte: luces de tránsito, autos, personas, mapas, e incluso caminos, esto permite que datos de ubicación, velocidad, capacidad, y otros, sean recolectados y analizados para tomar las decisiones correctas.

Una de las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la congestión es ampliar la capacidad de las líneas del Metro con la extensión del servicio hasta Los Alcarrizos, esta ramificación abarcará un tramo de 7.3 kilómetros, además de la construcción de cinco estaciones que formarán parte del sistema de transporte integrado Metro-Teleférico. y se contempla además ampliar una distancia de 3 Km de línea II del metro que iría desde la Ave. San Vicente de Paul hasta los Mameyes. Se pretende que el tramo de la línea 1 esté terminado a finales del 2023, esta tendrá un costo base de 506 millones de dólares, incluyendo material rodante y una marginal alimentadora. Esta ampliación representa una mejoría sustancial para el congestionamiento, no obstante, debido a su alto costo de capital y a la necesidad de otorgar altos subsidios para la operación, habría que evaluar la capacidad de endeudamiento que en estos momentos tendrá que asumir el estado, porque tenemos la costumbre de subestimar los costos y sobreestimar los ingresos, lo que se traduce en problemas financieros graves. Actualmente la comunidad internacional y la nueva postura del Banco Mundial ha sido renuente, o claramente opuesta a casi toda inversión pública en transporte ferroviario, la política de transporte del Banco ha sido hasta ahora que el metro sólo se justifica en casos muy excepcionales, cuando son “susceptibles de producir tasas altas de retorno”. En casi todos los países que han optado por esa solución la boletería apenas cubren el 40% de los costos operativos.

Aun reconociendo la relevancia de la inversión pública y del suministro estatal de servicios de utilidad social y de transporte, para nadie es un secreto que la gestión públicas conllevan ineficacias operativas, mantenimiento inadecuado, excesiva dependencia de recursos fiscales, pero lo más preocupante es que todas esas obras de inversión son una sombrilla para guarecer la corrupción, tales como la sobrevaluación de obras, adendum a los contratos originales sin una justificación concreta, mafias en la selección de suplidores, colusiones en la selección de los contratistas, por lo que es preciso adoptar acciones para promover la inversión privada e incrementar la participación de las partes interesadas en la planificación, suministro y control de los servicios de infraestructura.

Valoramos el interés del presidente Abinader de mejorar la movilidad de las vías más neurálgicas mediante la adecuación de los corredores existentes e incorporación de nuevos. Este proyecto ha sido posible gracias al respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), mediante fondos destinados por la Unión Europea (UE) y al acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que está llevando a cabo el proyecto de transformación del sector transporte y ha contado con la cooperación del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y con la Alcaldía del Distrito Nacional, Este proyecto contempla la sustitución de los carros de concho con la incorporación de autobuses nuevos de 90 pasajeros, fue concebido con una nueva estructura empresarial de cooperativa cerrada, en la que los choferes pasan a ser accionistas de la nueva empresa del corredor, generando nuevos empleos directos que contarán con seguridad social, y la pensión para los choferes mayores de 65 años y de aquello que por condiciones de salud califiquen para su retiro.

No hay dudas de que esto representa un gran aporte para el descongestionamiento del tránsito y sobre todo por la facilidad que brinda este servicio a los peatones, no obstante, estimamos como muy desatinado el otorgamiento de la administración de estos corredores a los sindicatos de choferes, entendemos que el gobierno no tenía que ceder a presiones de ese sector a no ser por sus aspiraciones releccionistas lo viera como oportuno para obtener su respaldo. Es de todos conocido que la intención primaria era salir de los sindicatos, ahora hicimos lo contrario le dimos más poder y son los accionistas de aportes simbólicos de las empresas de transporte y estos pondrán al gobierno en jaque cuando les parezca, y podrán paralizar el transporte a su conveniencia. Es conocido los conflictos de intereses entre las diferentes asociaciones de choferes del transporte público que durante décadas han manifestado esas desavenencias con enfrentamiento que han dejado heridos e incluso muertes, también es del conocimiento de todos que los choferes como conductores de todos los medios de transporte afiliados a los denominados sindicatos de choferes son los principales promotores de huelgas y son los principales causantes de los accidentes de tránsito y que, según datos oficiales, provocan más de 3,000 muertes por año. Esto se debe en gran parte a la falta de educación, a conducir bajo los efectos del alcohol, a la alta velocidad, al manejo temerario, a no respectar las señales de tránsito, al uso de neumáticos reciclados, entre otros.

Los fuertes impactos negativos de la congestión, tanto inmediatos como de largo plazo, exigen esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control, la solución no es sencilla y el tema es complejo debido a que el tránsito urbano debe manejarse en forma integral y técnica, en lugar de separadamente a nivel de cada institución o en favor de intereses sectoriales, existe en nuestro país una multiplicidad de instituciones gubernamentales vinculadas al tránsito y la seguridad vial en su conjunto, que trabajan de manera dispersas sin ningún liderazgo, cada uno hace lo que considera más indicado, sin tomar mucho en cuenta las repercusiones sobre los intereses de las demás instituciones. La congestión del tráfico y su impacto tanto en los accidentes de tránsito, en la contaminación, en la movilidad del país, como en la economía hacen que sea una prioridad afrontar su problemática con políticas públicas y acciones concluyentes y con un equipo de alta capacidad profesional y de fuerte liderazgo.

Desde cualquier arista la congestión del tránsito es un problema capital, una ciudad con congestión no es atrayente para los inversionistas por muy favorables que sean otras condiciones relevantes, como el acceso al financiamiento, la seguridad, infraestructuras adecuadas, la disponibilidad de mano de obra calificada, clima político estable, entre otros. Por ultimo no podemos dejar de mencionar el papel de ciudadano como parte de la solución de este problema, y nos referimos a la importancia de la educación vial, los dominicanos en su mayoría no nos comportamos de manera educada, ni cordiales en el tránsito, toda la furia que llevamos dentro la sacamos al volante, nos molesta ceder el paso, bloqueamos las intersecciones aun cuando sabemos que estamos impidiendo la fluidez del tránsito, utilizamos el celular sin manos libres, para leer y enviar mensajes mientras conducimos, manejamos con exceso de velocidad cuando el semáforo acaba de cambiar a rojo, no nos detenemos en las esquinas, no guardamos las distancias requeridas entre un vehículo y otro, muchos no ponemos las direccionales para avisar que vamos a tomar otro carril, igualmente no manejamos en el carril derecho, siempre nos mantenemos saltando de un carril a otro, por igual es común ver vehículos sin luces en las carreteras y un sin fin de malas conductas, por lo que las familias y las escuelas deben tener como objetivo prioritario el fomento de actitudes viales que vayan generando conciencia ciudadana y comportamientos encaminados a la creación del sentido vial, la convivencia y las pautas adecuadas para la movilidad segura.

