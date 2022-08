El trabajo del periodista se debe respetar

Cuando uno estudia periodismo, ya se debe poner el chip de las cosas a las que se va a enfrentar, y más cuando lo ejerce en un mundo donde nadie soporta que uno diga las cosas… como son.

Aunque uno está claro del rol que juega un periodista, aparecen agencias o relacionistas públicos que quieren regir la forma de escribir del que está viendo o en su defecto, analiza lo que observa.

Al ser jóvenes, en mi quehacer diario siempre he sabido resaltar, de manera decente, el trabajo que cada uno de nuestros talentos realizan, pero asimismo he sabido poner las cosas en su lugar, diciendo con claridad lo que a mi entender es, ya que estudié para eso.

En la publicación que hiciera sobre mi parecer de la película “La Trampa”, que sostengo no es la primera, siempre he resaltado el papel importante que juega cada quien.

“Aunque para futuras publicaciones”, cómo digiera la PR, que ciertamente aplaudo que hace su trabajo de resaltar el trabajo de su cliente, el cual es un excelente actor dominicano, que se ha destacado en las tablas, resaltando en el cine, se que él no haría eso.

Siempre he dicho que cuando hablamos bien del artista, ningún representante nos llama para resaltar lo escrito, pero ven algo, que entienden NO ES CORRECTO, y quieren regir el estilo de uno. Y no debe ser así.

Hay que respetar lo que escribe un periodista, que dedica su tiempo a estar presente y dar su punto de vista de lo que entiende está bien.

Con esto no quiero menospreciar la labor que realiza la dama, pero debo dejar claro que mi trabajo lo realizo con ÉTICA, RESPETO Y MUCHO AMOR, haciendo énfasis en el trabajo que hacen cada quien.

Ese actor, que tiene un manejo excelente con los medios, me imagino que leyó el artículo y vio lo que escribí, y creo que eso vale más que muchas observaciones para redacciones futuras.

Yo solo sé, que estoy haciendo mi trabajo, y sé que él seguirá haciendo un loable trabajo en los medios, espero que cuando yo tenga escrituras grandiosas, se comuniquen de la misma manera y con la misma observación para futuras publicaciones.

