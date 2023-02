El Torito sufre incidente y se parte la cabeza detrás del presidente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sucedió este sábado que el senador y estelar merenguero Héctor Acosta (El Torito) se partió la cabeza al sufrir un pequeño incidente detrás del presidente Abinader en la provincia Monseñor Nouel.

Él mismo lo informó en su Instagram y agregó que solo tuvieron que darle cuatro puntos en la herida y que la cosa no pasó a mayores.

«No he tenido accidente de tránsito, simplemente al tratar de pasar para montarme en el asiento de atrás en la jeepeta del presidente @luisabinader un seguridad justo en ese instante le dio a cerrar y la esquina de la puerta me dio en la cabeza teniendo que ir a un centro de salud a recibir atenciones. Me dieron 4 puntos pero todo está bajo control. Gracias a todos por su preocupación».

El artista-político, que tantas heridas de corazón ha sufrido, se ha llevado otra en la cabeza.-

