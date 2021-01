El toque de queda como instrumento de recaudación

La gran interrogante que ha traído el coronavirus a los gobernantes del mundo, ha sido tener que decidir entre la salud de la gente y la salud de la economía. La decisión que han tomado la mayoría es: mitad salud de la gente y mitad salud de la economía, cosa que no ha resultado para recuperar la salud de ambas.

De modo que, países como Israel ya van por su tercer confinamiento total. El caso de Nueva Zelanda ha sido muy aplaudido por todo el mundo, Nueva Zelanda cerró sus fronteras desde el caso cero, hoy su población está libre de Covid -19. Otros países como Suecia y Bielorrusia han seguido con un comportamiento similar a la fecha pre-Covid.

Por tanto, la Republica Dominicano como la mayoría de países, ha optado por el modelo 50-50, lo cual como hemos dicho anteriormente, no ha salvado la economía, pero tampoco la salud de los dominicanos. La pregunta que yo me hago es: ¿Si estamos tan mal por qué no confinamos el país totalmente por 20 días? Pero entonces, ¿Si no estamos tan mal por qué no abrimos la economía siguiendo los protocolos anti-Covid?

Por consiguiente, ¿Qué ha pasado en la Republica Dominicana? Bueno, ha pasado que nos mantenemos en una posición de cero avance, cuando los casos aumentan, entonces aumentan las restricciones y cuando bajan, sueltan un poco el lazo. Parecería que estamos sobreviviendo a la Covid-19, hasta que lleguen las “vacunas milagrosas”.

Lo que sí a nuestro parecer ha sido un desastre total, es el toque de queda impuesto en nuestro país y la represión con la que se ha llevado a cabo , reprimir siempre será más fácil que fiscalizar , pero este toque de queda ha sido la copa que derramó el vaso ; además de que se han llevado de raíz libertades individuales de los ciudadanos contempladas en la constitución , también se han aprovechado de la falta de planificación , organización y civismo que tenemos a veces aquí ; pues lo que faltaba era que seas multado porque te detuvieron camino a casa fuera de hora , casi nada… la jugosa cantidad de 2,000 hasta 5,000 pesos ; según los informados van 700 millones de pesos “recaudados” por este concepto…

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Nelson Mandela

Por: Pedro René Almonte Mejía