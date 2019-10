El todos estrellas¨ de Leonel….¿una apuesta al alzheimer?

Aun no salgo de mi asombro al encontrarme con una foto donde Leonel Fernández se encuentra en el centro levantando las manos de dos de los que parecen ser sus ¨estrellas¨ del momento: el gallero Quique Antún, vestido como si fuera un personaje de Matrix (mas ridiculeces no puede inventar este individuo) y como si esto fuera poco Héctor Rodríguez Pimentel, el insigne ¨patriota¨ a quien el mismo ex presidente tuvo que sacarlo del INDRHI para evitar que desapareciera hasta el edificio.

Pues si, parece que Fernández intenta jugar a que todos padecemos Alzheimer en este país cuando, convirtiéndose en un camión de los compactadores que recogen los desperdicios en las ciudades del país, se dedica a colectar toda lo putrefacto de la fauna política e intenta darle vida en un momento mas que penoso y vergonzoso, a un grupo de zombies, en lo que parece ser un azaroso final de una carrera política que a muchos de nosotros causó admiración y respeto. Se gana el irrespeto de quienes lo tuvimos como ejemplo, una persona que es capaz de sentarse en una mesa a hacer una alianza, todo intentado alcanzar un sueño irrealizable, con una figura como Quique ¨el gallero¨ Antún, cuyo mérito ha sido quedarse con la franquicia del reformismo, después de haber pasado por el cerrado Banco Nacional de la Vivienda, donde entre otros méritos se repartió para el y sus amigotes todo el plan de pensiones de ese banco y se agenció prestamos para las empresas familiares, entre otras barbaridades. SUPONEMOS QUE COMO ANTUN SE DECLARÓ BANQUERO ALGUNA VEZ, LEONEL LE OFRECIÓ O NEGOCIÓ LA ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE RESERVAS, a esta barbaridad ha llegado Fernández, a ponerse de mojiganga de este señor, uno de los políticos mas desacreditados del país, cuyo único objetivo consiste en obtener mas del 5% de los votos y así seguir justificando el recibir, por ahora, 25 millones de pesos mensuales, sin control y sin fiscalización. ¿Para esto quiere este profesor Fernández volver a la presidencia de la República?…..no tenemos Alzheimer todavía. Pero no solo eso, ¿se le olvidó a Leonel que fue en su gobierno cuando el PEPCA sometió a la justicia a Héctor Rodríguez Pimentel, acusado de un desfalco de 1,500 millones de pesos y de la desaparición de 56 millones de dólares que estaban destinados a la construcción de la presa de Monte Grande, casos que todavía están en la jurisdicción de juicio en las cortes de la República Dominicana, es decir este señor no ha sido descargado y lo que ha jugado es a darle largas al tema con jueces y abogados que se han prestado a esta sinvergüencería. Hablamos de que algunas veces Leonel Fernández a jugado a describirse como Moisés en su camino guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, en otros casos, como en la pasada campaña electoral quiso compararse con David en su lucha contra Goliath, pero en la foto que antes describimos ya se quiere asemejar al mismo Jesús cuando fue crucificado y lo clavaron en medio de dos individuos amigos de lo ajeno. Para nada Fernández puede argüir que no sabe de que se trata, porque en el caso del expediente del INDRHI, la acusación la formuló Hotoniel Bonilla, quien es hoy uno de sus colaboradores y se fue junto con el al partido de los ¨pueblistas¨, y el caso del ¨gallero¨ solo tiene que pedirle el expediente a Nanphy Rodríguez que lo tiene completo porque se trató en la justicia, como no tengo que suponerle inocencia pues esta claro que carga con la culpa de a los que tan alegremente les levantó las manos. Nunca pensamos ver a un personaje que ya pertenece a la historia por haber sido tres veces presidente de la República, convertido en un camión de basura capaz de cargar con todo lo que encuentre en los zafacones de la esquina, solo para satisfacer un deseo irrefrenable de ser de nuevo presidente de la República, y ahora nos preguntamos ¿con quienes y para que?. Porque si nos ponemos a pensar en los que lo proclamaron durante este fin de semana como candidato, lo cierto es que son un equipo de todos estrellas y una invitación al Alzheimer colectivo: el que cerró el BNV en medio de un escándalo, un acusado de malversación de fondos de su propio gobierno cuyo caso todavía anda rodando en la lenta justicia de la República Dominicana. Pero ademas agregénle los partidos familiares, todos son hereditarios, el BIS y su gordo que ha sido un depredador de instituciones publicas, ese por donde quiera que pasa es ¨arrasando todo¨ como un ciclón de los malos; el PQDC y su predicador que salió de Bienes Nacionales en medio de un escándalo donde fue acusado formalmente de un desfalco de 157 millones de pesos descubierto en una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y la FNP, el partido familiar por excelencia, que pretendió dictar normas y trazar pautas al propio presidente de la República, y que cuando fue a unas elecciones pensado que se la ¨iban a comer¨ solo obtuvo 16 votos, una muestra mas de que su discurso de circunscribe a tuitear tonterías y a combatir fantasmas en los cuales los dominicanos hace rato que no creemos, porque eso de que ¨viene el cuco¨ esta muy bien para meter miedo a los niños. Excepto que todos tuviéramos Alzheimer en el país, no creemos que olvidemos y queremos estar en manos de un representante del lumpenaje político que llegó a la presidencia de la cámara de diputados por obra y gracia de la voluntad de Fernández; un amargado que rumia su frustración porque quiere volver a administrar las aduanas nacionales, o los dos que se retrataron ayer con expedientes tan recientes que todos conocemos. ¡Ay Señor en este caso no lo perdones porque sabe perfectamente lo que hace! ¡ Excepto que tenga Alzheimer! ¿O seremos nosotros todos? Por Humberto Salazar

