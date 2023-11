El Todopoderoso es todopoderoso, no necesita reglas

Hacia un tiempo por el frente de la casa pasaba con alguna frecuencia un borracho y mientras caminaba decía: los últimos aleteos del tiburón. No le prestaba atención a la frase y solo me reía al verlo. Me resultaba gracioso y hasta medio novelesco. Luego al paso del tiempo supe que el borracho había muerto y parece que en realidad eran los últimos coletasos y el tiburón era el mismo.

Luego me detuve camino al este al ver unos hombres pescando con varas que las tiraban sentados en los arrecifes. Y al recordarme de esta frase les conté y les pregunte. ¿Han oído hablar ustedes de los últimos aleteos del tiburón?. Y uno de ellos se sonrió y me dijo: claro, es que cuando un tiburón es cazado o llega a la orilla a morir, está aparentemente quieto, pero si usted se le acerca y el tiburón lo percibe, muchas veces da unos fuertes coletazos que pueden causar daños a las personas que se acercan. Ahora entiendo la frase que había escuchado. Muchas gracias, le dije y luego seguí mi camino.

Y esta frase que luego supe también era un refrán conocido por algunas personas, es aplicable en distintas circunstancias y aplicables casi siempre a personas que terminan algún proceso. Por ejemplo, cuando Saúl se le ocurrió ir a consultar un médium, para conectarse con el ya difunto Samuel y recibir su consejo, estaba Saúl dando sus últimos coletazos del tiburón, pues Samuel le indico claramente, que había perdido su reino por desobedecer al Todopoderoso y por su idolatría y que ya había sido ungido el próximo rey.

Cuando nos dedicamos a hacer el mal, la misma ley de la causa y el efecto se encarga de que recojamos los frutos de nuestra siembra. A veces ni siquiera es la misma ira de Dios, sino que la vida misma se encarga de aleccionarnos y algunas veces, hasta de quitarnos la vida. En el caso de Saúl, se le indico que al día siguiente seria muerto por los Filisteos, no solo que había perdido su reino.

En el año 2018 llegamos a realizar una entrega en nuestro programa conceptualizando donde asociamos al rey Saúl con el ex presidente Danilo Medina y en ese entonces, declaramos, Así como Saúl perdió su Reino, Danilo perdió su pueblo.

Hoy al ver hasta dónde puede llegar la Incondicionalidad que con la ONU y la agenda 2030 tiene el actual gobierno de Luis Abinader, entendemos, que el tiburón está dando los últimos coletazos, y que así como Saúl perdió su reino, también Luis ya ha perdido su pueblo.

Estos aleteos del tiburón, declaran sin temor a equivocarme el fin de su mandato y la decisión del Todopoderoso que es quien quita y pone reyes, de sustituirle.

No solo ha insistido con medidas contrarias a la Fe y la Cultura Nacional, sino que además ha cometido el pecado de Eli, no sabiendo castigar realmente a sus hijos (funcionarios) que evidentemente han cometido actos de corrupción. Solo los ha suspendido, pues sus compromisos políticos son más importantes que cualquier otra cosa.

Pero está claro si se pertenece a la Gran Gleba Real de la Política solo les suspendemos. Pero si pertenece a la gleba popular en minúscula, entonces sobre estos recae todo el peso de la ley. Una doble moral inaceptable y que destruye de inmediato las pretensiones de un cambio positivo y en su lugar demuestra una falta de equidad y un agravamiento de la justicia social dominicana.

Por eso se atreve a promover personajes que debieron ser destituidos y sometidos a la justicia, así como también mediante sus congresistas promover que se castigue a los padres que usan la disciplina indispensable de la vara con el muchacho para corregir su conducta y llevarlo por el buen camino. A penas gateamos y queremos aparentar ser lo que no somos, en una cultura y una sociedad delincuente, que multiplica las calles 44 y muchos sectores populares de la nación. Y queremos vivir de la apariencia: Ser el centro del mundo en todo, justicia, protección al consumidor, ah pero no decimos del crimen organizado que florece.

Pero no solo se ha insistido en las mismas conductas y actitudes todo el camino, sino que se promete continuar con ellas y para colmo, sus legisladores promueven leyes que hasta compiten con la omnipotencia de Dios y con sus declaradas reglas dejadas en las Sagradas Escrituras.

Pero no solo es lo de ser un padre tipo Eli, sino que además sus mandaderos legisladores, también pretenden ponerle reglas y un bozal al Espíritu Santo, como si fuera posible ponerle un bozal al buey que trilla. El Todopoderoso no necesita reglas de ningún mandatario ni de algún congresista.

El Todopoderoso es el todopoderoso, es Omnipotente, Omnisciente, no necesita que nadie le pongas reglas y mucho menos que un Rey puesto por él, le traicione o intente traicionarle cambiando las reglas de juego dejadas en su santa palabra y con ella llevarse medio pueblo al infierno.

No es posible declarar y mantener con las ejecutorias, solo por un compromiso político o la insaciable codicia que inyecta el dios Mamón, una incondicionalidad con una agenda que solo busca destruir la Ética Cristiana y con ella la niñez, la familia y las sociedades alrededor del mundo. Con ideologías que categóricamente promueven la sodomía, el incesto, la pedofilia, la zoofilia, la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, la eugenesia, cero fronteras y que rompe con el orden divino a través de la ideología de género con todas sus vertientes.

Hoy queda claro como el clero también se suma a estas corrientes y como se comienza a ver su cercanía a la profecía apocalíptica de la famosa Babilonia y la Gran Ramera.

Si llegar y mantenerse en el poder, sabiéndose de antemano, que quien gobierna este mundo es el mismo Satanás, si el poder es más importante que la Verdad que es Cristo, entonces, es justo que el Rey de Reyes y Todopoderoso, ejerza ese poder infinito, para desterrar aquellos reyes que van contra los valores y principios eternos. Por eso, cuando el clamor del pueblo llega a los oídos del Eterno y Anciano de Días, mueve su mano poderosa y entonces como dice Daniel: quita reyes y pone reyes, mueve los tiempos y las edades, porque es El Soberano.

Es por eso que hoy declaro, que ha llegado a su fin el mandato del presidente Luis Abinader y que cualquier presidente que lo sustituya, será vigilado con los visión profunda del reino. Y cualquier intento distinto al corregir toda la barbarie que se ha hecho utilizando los criterios del Anatema incluido en algunos puntos fundamentales de la Agenda 2030 y las reformas iniciadas en esta tierra de Dios y de Duarte, esa gestión será removida, aunque para ello se tenga que romper con el orden constitucional. Y no será el hombre que lo orquestará, serán los eventos dictaminados por el Todopoderoso que no tolerará más abuso contra los hijos de su tierra querida: la República Dominicana.

Se acabo el jugar pelota con blandito. Quien quiera gobernar debe saber, que lo hace bien o se va y no se esperara nuevamente cuatro años para ello. Anote la fecha.

Por Julián Padilla