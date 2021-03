El tirador en supermercado de Colorado está bajo custodia luego de matar a 10 personas

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.-Diez personas muertas fue el saldo del tiroteo ocurrido la tarde del lunes en un supermercado de Boulder, Colorado, incluyendo un oficial de Policía.

El tirador, un hombre blanco aficionado a las armas, fue arrestado y se encuentra bajo custodia.

El tiroteo es el segundo en menos de una semana en el país tras el ataque en los spas del área de Atlanta que dejó ocho muertos.

Un tirador activo fue reportado alrededor de las 2:30 pm en un estacionamiento de la tienda King Soopers -la cadena esencial de supermercados de la región- ubicada en Table Mesa Road de esta ciudad universitaria que se encuentra cerca de Denver.

Un video tomado desde las alturas mostraba al presunto tirador esposado, semidesnudo y sangrando de una pierna.

Pero las autoridades brindaron escasa información en una conferencia de prensa, diciendo que actualizarían la situación por la mañana del martes. En la conferencia se confirmó el deceso del oficial Eric Talley, de 51 años de edad, quien llevaba en el departamento policial de Boulder desde 2010.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

