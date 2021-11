Comparte esta noticia

Siempre se ha dicho que lo único que no podemos recuperar es el tiempo que se va. No hay forma de reponerlo y por tanto se pierde definitivamente. Quizás por eso se ha dicho que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si se quiere es la expresión de la sabiduría popular.

República Dominicana tiene muchas tareas pendientes, entre otras cosas porque vivimos acumulando temas sin resolver en nuestra agenda nacional. Este año 2021 se encamina rápidamente a su final y nos dejará sobre la mesa muchos asuntos sin solucionar.

Tenemos dificultad para avanzar con las soluciones y en cambio vivimos patinando y perdiendo el tiempo, sobre todo, en un período extremadamente importante debido a la pandemia del COVID-19 que tanto ha alterado la vida cotidiana en todo el mundo.

Eso significa que el próximo año, 2022, será de gran importancia para trabajar en las soluciones a un monto de reformas en la mira, pero que no acabamos de encarar seriamente. No tiene sentido seguir perdiendo el tiempo.

